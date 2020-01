Detinguts «in fraganti» dos homes mentre robaven en un pis de Girona

Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 23 i 30 anys quan intentaven fugir d'un pis del carrer Montseny de Girona, després d'entrar-hi a robar. Van ser arrestats com a presumptes autors d'un furt amb força.

Els fets van passar el dijous pels volts de quarts de nou del matí. Els agents van arribar al domicili on havien entrat els sospitosos i se'l van trobar completament regirat i amb diversos articles preparats per emportar-se. Durant la inspecció ocular els policies van poder capturar un dels dos arrestats quan intentava fugir per una finestra del safareig del pis, i que dona a un pati de llums. Immediatament, el van treure de la finestra i el van detenir.

Instants més tard van escoltar crits al pis de sota d'on els dos homes havien entrat. Aleshores, una altra patrulla policial va veure sortir el segon sospitós que va arrencar a córrer escales avall.

Tot i l'intent d'escapolir-se la policia va aconseguir atrapar el presumpte lladre que va quedar detingut. Els dos homes tenen antecedents i passaran a disposició del jutge de Guàrdia de Girona.