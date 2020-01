Campanya perquè Sarrià de Ter tingui un rei negre «de veritat» a la cavalcada

El Jovent La Flama de Sarrià de Ter ha iniciat una campanya perquè la cavalcada del poble compti amb un rei negre «de veritat». «No podem seguir disfressar-nos de persones negres», afirmen en un comunicat. Un reclam que compta amb el supot del grup municipal Poble Actiu Sarrià de Ter.

Els joves demanen que el poble s'adhereixi a la campanya Baltasar de veritat, impulsada per Casa Nostra Casa Vostra. «En les nostres cavalcades podem observar que hem sistematitzat aquesta pràctica de manera inconscient i per aquesta raó considerem que com a poble, hem de ser un clam en suprimir aquest costum que fomenta la continuïtat i consolidació d'un sistema racista i que caricatura les persones», afirmen. Finalment, exposen que «hi ha la voluntat de canvi de cara el 2020» i que esperen que així sigui.



Tallers i cavalcada

La festa de l'arribada dels Tres Reis d'Orient començarà avui a Sarrià de Ter amb tallers i animació infantil (música, màgia i xocolatada) durant tot el dia. Pel que fa a demà, a les quatre de la tarda Ses Majestats recolliran les cartes dels nens i nenes i a 1/4 de set començarà la cavalcada reial. La desfilada començarà al carrer Xuncla i arribarà a l'Ajuntament de Sarrià a les vuit del vespre, aproximadament.