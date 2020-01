La càmera d'accés al Barri Vell fa disparar les multes a la plaça Catalunya de Girona

La càmera d'accés al Barri Vell ha fet disparar les multes de trànsit que s'han posat a la plaça Catalunya de Girona. Aquest va ser l'indret on més sancions es van posar l'any que hem tancat, el 2019. Concretament, es van sancionar 2.605 vehicles; i segons va explicar ahir l'intendent de la Policia Municipal, Joan Jou, una bona part es deuen a la càmera situada a la plaça que detecta els cotxes que entren al nucli antic sense autorització.

Un altre dels punts on més es va multar el 2019 va ser a la carretera Barcelona (1.479 sancions). La major part d'aquestes van ser per saltar-se el semàfor vermell controlat amb càmeres que hi ha a l'encreuament amb Emili Grahit. Així ho va explicar l'intendent en una trobada amb els mitjans de comunicació.

En total, l'any passat la Policia Municipal va posar 20.066 denúncices per infracció de trànsit. La sanció més posada va ser per estacionar en zona temporalment prohibida (2.505 multes), per estacionar a la vorera (1.829), per saltar-se un semàfor (1.418) i per no respectar la senyal de «prohibició entrada» (1.216). Les dades de la Policia Municipal també reflecteixen que durant el 2019 es van posar més multes els divendres, durant el mes de març i de les onze del matí a les quatre de la tarda.



Accidents de trànsit

D'altra banda, van disminuir un 6% els accidents de trànsit a la ciutat. S'ha passat dels 1.482 el 2018, als 1.392 l'any passat. La distracció al volant és una de les principals causes dels accidents, va explicar l'intendent de la Policia, Joan Jou.

D'aquests 1.392 accidents, van haver-hi 2 morts, 29 ferits greus i 472 ferits lleus. El mes d'octubre va ser quan es van registrar més accidents, un total de 153. Una dinàmica que ja s'ha visualitzat en altres anys i que té a veure amb la celebració de les Fires de Sant Narcís. A més, els divendres és quan va haver més accidents i, en relació a l'hora, de les onze del matí a les sis de la tarda.

Pel que fa al dipositiu de la Policia Municipal que duu a terme per detactar aquells conductors que usen el telèfon mòbil mentre condueixen, l'any passat es van posar 860 denúncies per aquest motiu (420 menys que el 2018). L'intendent va explicar que aquesta disminució no significa que els conductors cometin menys aquesta infracció, sinó que no han fet tants controls. «Aquest 2020 hi treballarem més perquè aquesta és la primera causa d'accidents», va afirmar Jou.



Els barris amb més accidents

Les dades de la policia també mostren que als barris on va haver més accidents van ser Santa Eugènia (113), Mas Gri (107), Fontajau (99) i Can Gibert del Pla (98). I per carrers,com acostuma a ser habitual, la carretera Barcelona (75), l'avinguda Josep Tarradellas (52) i el passeig d'Olot (51).



Multes per consum d'alcohol

Una altra de les dades destacades de la Policia Municipal són les 873 multes que es van posar per consum d'alcohol. En major mesura, es van posar 256 sancions per sorolls. Segons va explicar Jou, a la policia se li fa «difícil» demostrar que un veí està vulnerant l'ordenança de sorolls i per això, tot i rebre un gran gruix de queixes (2.199 truacades), no poden resoldre-les totes.



43.800 trucades a la policia

Durant el 2019, la policia va rebre 43.800 trucades al telèfon d'atenció ciutadana, el 092 (2.681 menys que el 2018). Un total de 23.698 van ser per sol·licitar informació, mentre que en les 20.102 restants es van activar els serveis policials (7.120 per motius de trànsit, 7.099 per aspectes de policia administrativa-civisme, 3.024 per temes de seguretat ciutadana i 2.859 per altres assumptes).