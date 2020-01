La germana de la parricida va començar a tramitar la seva incapacitat fa un mes

La germana de la veïna de Girona que el passat dia 30 va matar la seva filla de 10 anys donant-li de beure un got d'aigua amb vuitanta pastilles antidepressives triturades i després la va ofegar a la banyera, havia començat els tràmits per incapacitar feia aproximadament un mes.

La parricida confessa, M.À. F., ha comparegut aquest dijous davant la titular d'Jutjat d'Instrucció número 1 de Girona, que ha ordenat el seu ingrés a la presó, i ha confessat que la relació amb la seva germana "en algun moment no ha estat bona" i que era conscient que "la volia incapacitar".

El fiscal Enrique Barata ha explicat que, a l'espera de tenir l'expedient d'incapacitació que es va iniciar fa un mes, es desconeix "si s'havia demanat una incapacitació total, i per tant també s'incloïa la custòdia i la cura de la filla, o era solament una curatela per administrar els béns -d'una herència rebuda-".

La germana i la seva família eren els que es feien càrrec de la petita quan la mare era ingressada per rebre tractament psiquiàtric, mentre que el pare havia llogat un pis a prop d'elles des del divorci feia un any, però el dia dels fets estava de viatge per temes de feina.

La parricida confessa, que havia estat ingressada en diverses ocasions amb tractaments psiquiàtrics des que el 2013 va intentar suïcidar-se, segons fonts judicials, va sortir de l'últim internament el passat 24 de desembre. Tres dies després, el 27, es va presentar a urgències amb idees suïcides, i el 30 va matar la seva filla.

Dues setmanes abans de l'assassinat, en una de les xarxes socials, la detinguda va fer referència a l'últim cas que hi va haver a la província de Girona en què una mare va matar les seves dues filles i es va suïcidar i també a un altre cas similar ocorregut anys enrere.

Segons l'autòpsia realitzada a la menor de 10 anys, s'aprecien signes d'ofegament, però s'està a l'espera dels resultats toxicològics de la sang de la menor per confirmar la ingesta de benzodiazepines i saber amb exactitud el seu grau de toxicitat.

El fiscal Enrique Barata ha detallat que l'acusada no ha volgut donar explicacions de per què va matar la nena davant la jutge, però ha mostrat una "extrema fredor emocional" i ha dit que "aquell dia ho veia negre, que hi havia desesperança en ella i que aquesta sensació la va portar a fer-ho ".

El fiscal ha demanat per a la investigada presó comunicada i sense fiança i la defensa la llibertat o l'internament en un centre psiquiàtric. Finalment la jutge en el seu acte ha decretat el seu internament provisional al Centre Penitenciari Puig de les Basses de Figueres.

La medicoforense que va examinar la investigada el dia dels fets va dictaminar que "no presenta alteracions psicopatològiques agudes", de manera que no cal que ingressi en un psiquiàtric, com havia demanat el seu advocat, David Muñoz, però "sí que ha de romandre en un entorn controlat".

La jutge considera que els fets protagonitzats per Maria Àngels F. són constitutius d'un delicte d'assassinat, que comporta una pena de presó de 20 a 25 anys.