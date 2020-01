La Fundació Els Joncs lluita contra l'envelliment prematur

La Fundació Els Joncs, centre dedicat a l'educació especial de Sarrià de Ter, segueix reforçant any rere any l'oferta d'activitats per a persones amb discapacitat intel·lectual. Per a aquest 2020 s'han proposat portar la lluita contra l'envelliment prematur d'aquest col·lectiu a un estadi més qualitatiu fent un seguiment dels usuaris a través d'un programa de salut més detallat.

Durant el 2019, la Fundació ha atès un total de 49 persones adultes amb discapacitat intel·lectual que formen part del Centre Ocupacional. La xifra ha crescut en quatre beneficiaris més que l'any anterior i s'hi han sumat 20 joves amb contracte laboral que han format part del Centre Especial de Treball. «A la Fundació realitzem diferents activitats relacionades amb la inserció al món laboral i l'aprenentatge de recursos per desenvolupar-se com a adult a la vida quotidiana i poder resoldre els diferents problemes que sorgeixen», explica el seu director, Carles Saló. «Així, combinem feines reals no productives amb classes de cuina, informàtica, hort o habilitats socials, per garantir una millora en l'autonomia personal», afegeix.