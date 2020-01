Una dona ofega la filla de 10 anys a la banyera de casa, a Girona

Una dona va ofegar ahir la seva filla de 10 anys a la banyera del seu pis de Girona i posteriorment va trucar al telèfon d'emergències per explicar els fets. El succés va tenir lloc ahir pels voltants de les tres de la tarda, quan la mare, de 49 anys i veïna de Girona, va trucar al 112 alertant que havia matat la seva filla ofegant-la a la banyera del seu habitatge a ronda Ferran Puig.

Poca estona abans, havia enviat un missatge a través de les xarxes socials al periodista de Diari de Girona Albert Soler confessant que havia fet ingerir a la nena «pastilles per dormir» i que després l'havia «ofegat a la banyera». Posteriorment va fer la trucada al telèfon d'emergències per avisar del succés.

De fet, a la mateixa hora la dona havia publicat un missatge a la mateixa xarxa social en què alertava els seus contactes que estaria «fora de la pàgina durant un temps».

Fins al lloc de l'incident s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van mantenir-se dins del domicili durant més d'una hora realitzant maniobres de reanimació cardiopulmonar a la menor. Amb tot, poc abans de les cinc de la tarda, la nena va ser traslladada en estat molt crític a l'hospital Josep Trueta de Girona, i a les sis de la tarda fonts hospitalàries van confirmar-ne la defunció. La nena tenia 10 anys i anava a l'escola Vedruna de Girona.

Paral·lelament i pels volts de les quatre de la tarda, els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona, que s'ha fet càrrec de la investigació, van detenir la dona i se la van endur a la comissaria de Vistalegre. Allí un forense va fer-li una exploració que va determinar que la dona estava capacitada per participar en la reconstrucció del crim.

A les sis de la tarda la comitiva judicial, formada per la magistrada del Jutjat d'Instrucció 1 de Girona en funcions de guàrdia, fiscal, forense i la lletrada de l'administració de justícia, va iniciar la reconstrucció dels fets amb la presència de la detinguda, que va tornar a ser traslladada des de la comissaria fins al domicili.

La inspecció va durar prop de dues hores, i també va ser-hi present l'advocat de la dona. Allí, segons apunta ACN, la dona va tornar a admetre els fets i va explicar que havia subministrat medicaments per adormir-la i per posteriorment ofegar-la dins la banyera.

La detinguda ha quedat sota custòdia policial fins que passi a disposició judicial, que pressumiblement serà en les properes hores. També es preveu que avui els Mossos li prenguin declaració policial.

El cos de la menor s'ha traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Girona (IMLG), on previsiblement avui se li practicarà l'autòpsia per determinar i esclarir les causes de la mort. Fonts judicials indiquen que s'investiga la dona per un delicte d'assassinat.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) va comunicar que els pares de la víctima estan separats però que no consten antecedents de violència en la unitat familiar.

L'Ajuntament de Girona farà avui a les dotze del migdia un minut de silenci a la plaça del Vi en record de la víctima i de suport a la família i éssers estimats. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va mostrar en una piulada a Twitter la seva «consternació» pel succés i va demanar «el màxim respecte per la família».



Confessió del crim

Un veí del mateix bloc de pisos on vivia la mare amb la filla va explicar a Diari de Girona que la dona detinguda «era coneguda» pels veïns perquè havia protagonitzat diversos incidents a l'edifici des que hi vivia. En una ocasió, segons va relatar, va llençar mobles del seu pis per l'escala i va alertar tots els veïns, que van haver de trucar a la policia per solucionar el conflicte. El mateix veí va relatar que la dona havia tornat a viure al pis feia uns mesos després d'haver-ne marxat un temps.

Fonts pròximes al cas indiquen que feia prop d'un any que s'havia separat i que l'home havia de canviar pròximament de residència.

La dona havia estat ingressada aquest estiu en un centre psiquiàtric per depressió i va rebre l'alta a mitjans de desembre. De fet, els Mossos estan investigant els antecedents de salut mental de la detinguda.