Demanen tapiar habitatges per evitar més ocupacions a Salt

El grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Salt ha presentat una moció, que es debatrà en el proper ple, per reduir les ocupacions a la vila. Proposen un seguit de mesures com no empadronar ocupes, tapiar els habitatges susceptibles de ser ocupats o crear control d'accessos a les comunitats.

«És molt probable que Salt sigui el municipi amb més habitatges ocupats de tota la província de Girona, tot i no ser el que té més habitants. Això es fa evident entrant a molts edificis o simplement llegint tots els successos relacionats amb aquesta problemàtica en un curt termini de temps», explica la formació en un comunicat. Posen d'exemple els tres encaputxats que van cremar amb líquid inflamable un vigilant de seguretat que custodiava un pis que havien intentat ocupar a la plaça de Catalunya.

Per aquest motiu, Vox vol que el govern de Salt es comprometi a tapiar els habitatges susceptibles de ser ocupats de forma imminent en cas que no ho facin els propietaris. També proposen no empadronar cap persona sense disposar d'un títol possessiu just o que acrediti la seva residència habitual des dels 3 anys anteriors i establir control d'accessos a les comunitats perquè els ocupes no hi puguin accedir, entre d'altres.

«L'Ajuntament ha de fer més», afirma el portaveu de Vox, Sergi Fabri. Afegeix que «moltíssims veïns no poden viure per culpa de les ocupacions» i que «els seus habitatges perden valor».