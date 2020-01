Continuen els talls de llum a Font de la Pólvora per les festes de Nadal

La plataforma per la Dignitat ha denunciat per les xarxes socials que han viscut un Nadal a les fosques al barri gironí de Font de la Pólvora. Aquestes festes han arribat a estar 12 hores sense llum, principalment als carrers Avellaner, Castanyer, Roura, Acacia i Av. Font de la Pólvora.

També afirmen que 24 dies després de l'aprovació de la moció per solucionar els talls de llum, continuen sense saber quan es farà l'auditoria per diagnosticar l'estat de la xarxa elèctrica tant al barri com a la resta de la ciutat. El text va ser aprovat amb els vots a favor de tota l'oposició i l'abstenció del govern.