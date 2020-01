Minut de silenci en record de la nena ofegada

desenes de persones van fer dimarts un minut de silenci a la plaça del vi de Girona en record de la nena morta i en suport a la seva família i amistats. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va dir que «no hi ha paraules» per expressar el condol davant d'un succés tan colpidor, que ha deixat la ciutadania «consternada» i va demanar que es guardi «el màxim respecte» cap als familiars de la menor. Al punt de les dotze del migdia, la plaça del Vi va emmudir.

La mare detinguda va reiterar en seu policial que va donar medicaments a la seva filla de 10 anys per adormir-la i després la va ofegar a la banyera. La dona, que té 49 anys, va declarar dimarts a comissaria en presència del seu advocat, David Muñoz. La detinguda, a qui s'investiga per assassinat, té antecedents psiquiàtrics i des del 2013 havia ingressat diversos cops en unitats de salut mental. La defensa preveu demanar al jutjat que els perits l'examinin per fer-li un informe psiquiàtric que n'avaluï l'estat. Es preveu que la mare passi a disposició avui. D'altra banda, els forenses han fet l'autòpsia a la menor i han certificat que va morir ofegada. També han extret mostres biològiques que ara enviaran a analitzar per confirmar si la menor havia ingerit medicaments.