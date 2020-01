La cavalcada de Reis a Girona tornarà a allargar-se fins al carrer Emili Grahit

La cavalcada dels Tres Reis d'Orient tornarà a ampliar enguany el seu recorregut a Girona. La desfilada –que tindrà lloc aquest diumenge, 5 de gener– arribarà fins al carrer Emili Grahit. Aquests 400 metres que es guanyen permetran encabir l'increment d'espectadors que rep la cavalcada cada vegada que cau en cap de setmana, com és el cas d'aquest any i de l'any passat.

Una altra de les novetats d'enguany és que més espectadors podran veure l'arribada dels Tres Reis d'Orient a la plaça del Vi i el posterior espectacle. Per tal fi, es col·locarà una pantalla de grans dimensions a la façana de l'edifici d'Òmnium Cultural perquè la gent congregada al pont de Pedra pugui viure el moment. «La plaça del Vi queda petita per la gran quantitat de persones que volen veure l'espectacle, per això hem decidit col·locar aquesta gran pantalla», explica Narcís Reixach, president dels Manaies, l'entitat que s'encarrega d'organitzar la cavalcada.

Els tres Reis arribaran a Girona una estona abans de la cavalcada per instal·lar el seu campament als Jardins de les Pedreres, el qual es podrà visitar de les 16 a les 18 h. Ses Majestats baixaran a peu des del campament reial a les sis de la tarda fins al passeig del General Mendoza. Un cop allà, a les 18.30 h començarà la cavalcada i passaran pels carrers Ultònia, Migdia, Emili Grahit, Joan Maragall, plaça de Pompeu Fabra, Gran Via de Jaume I, avinguda de Sant Francesc, lateral nord de la plaça de Catalunya, pujada del pont de Pedra i plaça del Vi, on tindrà lloc el pregó dels Reis aproximadament a les 20 h.