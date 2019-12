Ells són els lletjos

Ser arrogant, maleducat, desconsiderat i agressiu és culpa del sistema. Ser lleig no és culpa de ningú, més enllà de l'atzar de la genètica. I, en el fons, què vol dir ser guapo o guapa? Ara, ser arrogant, maleducat, desconsiderat i agressiu, sí que és mesurable. Ho dic per l'estupidesa que va dir el covard cap de la tribu de Vox a Girona. Un nano que guanya espais mediàtics a còpia de fer pallassades, sigui a Bèlgica, sigui a Girona o sigui a les xarxes. La seva crítica al feminisme i a les feministes és un insult a totes les dones de la seva família, a les seves amigues i a les seves votants. I he de suposar que totes les dones que diuen estimar-lo, i que l'han llegit dir aquesta imbecil·litat, no se n'han estat de fotre-li una plantofada ben donada. I que els homes que es creuen amb ell pel carrer se l'hagin mirat amb llàstima més que amb admiració. Perquè el feminisme no té sexe i el masclisme no té cervell.

El lema que assegura que el feixisme se'l combat al carrer és cert, però no suficient. Alguna cosa cal canviar si volem començar l'any millor del que l'acabem. El creixement de la ultradreta arreu del planeta, però especialment a l'Europa teòricament garant de les llibertats, és una evidència que cal encarar la qüestió amb celeritat. Personatges com en Tarradas i la seva banda no són una anècdota. Són microorganismes letals que consumeixen el teixit vital de la nostra societat lentament i silenciosa, i la van infectant amb velles plagues que crèiem extingides. Contra això només valen tractaments de xoc. Educació, pedagogia, focalització i tolerància zero des de la mateixa infantesa. Invertir en la formació dels nostres fills és la millor vacuna contra el càncer feixista. I això sí que és una responsabilitat de tots. Decisions basades només en la rendibilitat econòmica de l'educació, com la que proposa el tancament de les línies de P3 a la Balandrau i altres centres de la ciutat, és afavorir l'aparició de focus infecciosos com els de Tarradas i la seva trepa de Vox. Ells són els lletjos.