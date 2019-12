Salt prepara la reforma del parc de les Filadores i l'entorn

L'Ajuntament de Salt ha posat fil a l'agulla per dur a terme tota una sèrie d'actuacions de millora del parc de les Filadores i el seu entorn. Després de rebre les aportacions del veïns, està previst que les obres es puguin executar durant el primer semestre del 2020 i comptaran amb un pressupost d'uns 50.000 euros. Es millorarà la zona de jocs infantils amb nous elements com una peça de joc adaptat per a nens amb discapacitat. Al voltant del parc de salut també s'hi duranaccions com l'eliminació de la tanca malmesa i dels arbustos posteriors i s'eliminaran les portes d'accés.