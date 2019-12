La Policia treu la Unitat de Mediació i delega la funció als agents de carrer

La Policia Municipal de Girona suprimirà aquest 2020 la Unitat de Mediació que fins ara tenia el cos de seguretat per resoldre alguns conflictes abans que arribessin als jutjats. Segons ha explicat l'intendent, Joan Jou, aquesta funció es delegarà en els agents per tal de potenciar la «proximitat» amb la ciutadania. Jou també ha remarcat que oferiran «una formació especifica» als agents «perquè quan hi hagi problemes que no arribin a ser judicialitzats» puguin assumir «una primera part de la mediació». La Unitat de Mediació de la Policia Municipal de Girona ha gestionat 36 casos durant el 2019, en què la majoria són conflictes veïnals. L'objectiu dels mediadors és arribar a un acord entre les dues parts abans de recórrer a la justícia.

La reestructuració del cos policialpretén augmentar la proximitat dels agents policials i per això aquests assumiran la tasca de la Unitat de Mediació. Els agents rebran «una formació específica» sobre mediació per tal que aquests «puguin actuar» en una primera instància de desacord, tal com ha detallat l'intendent Joan Jou. L'objectiu de la formació és que «tinguin tècniques per establir aquesta primera mediació».

De tota manera, si no és possible arribar a un acord amb les parts implicades o veuen que «necessiten coneixements específics», se'ls derivarà a altres institucions que tenen serveis similars però «més especialitzats». Jou ha explicat que el Col·legi d'Advocats de Girona compta amb un servei similar al que fins ara oferia la Unitat de Mediació del cos municipal i ara hi derivaran part dels casos que no puguin resoldre.

Jou ha detallat que en la majoria de casos es tracta de «problemes veïnals» que comporten dificultats en la «convivència». Alguns dels casos són queixes de ciutadans perquè el seu veí fa molt de soroll o persones que viuen en un bloc de pisos i tenen animala de companyia, però la resta de veïns no el volen.

La unitat també pot atendre altres conflictes com ara deutes amb els amics o problemes amb la parella. Aquest 2019, s'han atès 36 casos, tot i que el 2017 n'havien arribat a tenir 150. En la mediació es busca un punt mig entre les dues parts i es signa un acord. Si un dels dos no el compleix, després es pot judicialitzar el cas.

La Policia de Girona va rebre un premi el mes de gener d'aquest 2019 pel projecte Facilitadors 3.0. Es tracta del guardó ADR i Mediació que atorga el Departament de Justícia per reconèixer l'originalitat d'alguns dels projectes de mediació que es fan a Catalunya.

En concret, el projecte premiat preveu buscar a diversos alumnes dels instituts i els forma per tal que es converteixin en referents a l'hora de denunciar casos de ciberassetjament o assetjament a les aules. Una vegada aquests estudiants reben un avís d'assetjament, es posen en contacte amb la Policia Municipal.

Joan Jou ha advertit que aquest programa es mantindrà igualment tot i que la Unitat de Mediació desaparegui ara del cos. Els agents policials mantindran el contacte amb els alumnes, tal com es feia fins ara.