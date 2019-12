Santa Eugènia La veïna Maria Abel Ferrés fa 101 anys

La veïna de Girona Maria Abel Ferrés va celebrar dimarts passat, dia 24 de desembre, els seus cent un anys. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, la va visitar al seu domicili del barri de Santa Eugènia de Ter per felicitar-la en nom de la ciutat i del consistori. La regidora li va lliurar, com a obsequis, un ram de flors i una carta de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.L'any passat, la visita no es va poder fer perquè la gironina Maria Abel Ferrés estava malalta.