La policia serà més flexible davant les trucades per denunciar fets

L'intendent de la policia municipal de Girona, Joan Jou Matamala, ha donat ordres als agents que estan a càrrec del telèfon (092) de la policia per tal que siguin flexibles davant les trucades dels ciutadans que volen denunciar algun fet i no carreguin de preguntes els qui tenen a l'altre costat del telèfon.

La centraleta va rebre al llarg de l'any passat unes 57.000 trucades de tota mena. N'hi havia per demanar informació de pel·lícules del cinema però moltes altres per alertar de temes delictius i d'incompliment d'ordenances. Moltes trucades topaven amb un reguitzell de preguntes que pot acabar desesperar la persona que truca. Unes trucades que, en ocasions, a més, poden necessitar una atenció ràpida perquè s'està produint una irregularitat o infracció just en aquell moment. Fins fa poc, quan un ciutadà trucava al telèfon de la policia es trobava que li demanaven multitud de dades personals abans que el veí pugués explicar què estava passant, una qüestió que havia provocat més d'un pèrdua de nervis.

La idea de Joan Jou és ara no ser tan estrictes a l'hora de demanar aquesta informació, a banda de les que siguin estrictament necesàries. Jou ho ha explicat en diverses reunions de veïns que s'han anat fent a diferents barris de la ciutat com un element més del nou model de policia que vol tirar endavant. En aquest nou model, el cap de la policia sempre ha dit que, a banda dels agents de proximitat, els ciutadans hi han de tenir un paper important i actiu. Han de ser un aliat i han de confiar en la policia i participar en la seguretat. La policia vol fer entendre que els veïns són una «font d'informació» «per calibrar l'estat de la seguretat al barri». I sobre les trucades, la policia és partidària de rebre deu trucades abans que cap. A més, es manté l'aposta per la seva participació en les reunions de les taules de seguretat, i als exitosos grups de Whatsapp on hi ha representants veïnals, policies i regidors.