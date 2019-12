Creen una reproducció en miniatura de l'Àliga de Girona

L'Ajuntament de Girona s'ha afegit a la iniciativa d'altres municipis que han reproduït la seva imatgeria popular en format miniatura i ha creat una rèplica de l'Àliga de Girona per vendre-la a l'Oficina de Turisme de la ciutat. Es tracta de la primera reproducció d'imatgeria encarregada pel consistori gironí, que té la intenció de replicar també la resta de personatges populars de Girona durant els propers anys. La figura original de l'Àliga de Girona data de l'any 1513, però no es conserva. La que es troba al Museu d'Història de Girona és del 1954 i va ser feta a mà, ploma per ploma, pel llauner Francesc Boix. La reproducció en miniatura de la figura de l'Àliga es pot trobar a les oficines de Turisme de la rambla Llibertat per un preu de 30 euros.