Girona vol crear un nou punt de contenidors intel·ligents al carrer Migdia

Punt del carrer Migdia on s'ubicaran els contenidors intel·ligents. aniol resclosa

L'Ajuntament de Girona vol crear un nou punt de contenidors intel·ligents a la ciutat, al carrer Migdia. Es tracta d'un model de recollida selectiva de residus que ja s'ha implementat amb «èxit» a la plaça Catalunya. Així ho explica el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament, Martí Terés. «Amb tota probabilitat es crearà aquest nou punt a l'Eixample el primer trimestre del 2020», afirma.

Concretament, aquests nous contenidors es col·locarien a l'encreuament del carrer Migdia amb Maluquer Salvador, i afectarien uns 160 habitatges. Els sis contenidors que hi ha actualment en aquest punt seran substituïts per dos que només es podran obrir amb una targeta electrònica personal que tindran els veïns. Aquest sistema permetrà identificar qui en fa ús i, per tant, la procedència dels residus.

La idea és que funcionin igual que els de la plaça Catalunya. Així, els residus es podran dipositar entre les set del matí i les deu de la nit amb la fracció que correspongui segons el calendari. Al contenidor marró s'hi haurà d'abocar la fracció orgànica tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i dissabte) i a l'altre, la fracció que correspongui aquell dia. Els dimarts i els divendres, els envasos; els dimecres, el vidre; els dijous, el paper i cartró; i els diumenges, la resta. En principi també hi haurà un petit cubell per recollir el tèxtil sanitari tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i divendres). A més, caldrà que els veïns col·loquin a les bosses de residus els adhesius codificats que l'Ajuntament facilitarà i que identificarà cada habitatge.

Aquest nou punt també servirà com a prova pilot per tal que l'Ajuntament pugui comprovar si realment funciona aquest sistema. En cas que doni bons resultats, s'implementarà a més indrets de la ciutat. Segons explica Terés, a plaça Catalunya està «funcionant molt bé» però es troben amb veïns reticents que van a llançar les escombraries a un altre punt per no utilitzar els contenidors intel·ligents.

L'objectiu de l'Ajuntament, segons explica Terés, és que a la llarga la ciutat només tingui zones amb el sistema del porta a porta o amb els contenidors intel·ligents. El primer mecanisme s'aplicarà en zones unifamiliars com Sant Daniel (on ja es fa), Palau, Campdorà i la Pujada de la Torrassa. D'altra banda, els contenidors s'aplicaran en barris on predominen els blocs de pisos, ja que és un sistema més adequat a aquest tipus d'immobles.



Bonificacions per obertura

Aquest nou sistema de recollida de residus inclou una bonificació per aquells veïns que més l'utilitzen. «Com més vegades obres el contenidor intel·ligent amb la targeta electrònica, tens una major rebaixa a la taxa d'escombraries», explica Terés. Tot i això, el regidor afirma que aquest sistema es modificarà i que buscaran un sistema per fer un pagament per generació.

Els primers contenidors intel·ligents es van posar en marxa el passat mes d'abril a la plaça Catalunya. Segons té calculat l'Ajuntament, aquesta nova mesura afecta 169 habitatges. El model va generar diferents inconvenients als veïns. La principal queixa era que no podien dipositar els residus orgànics cada dia. Davant d'això, el regidor de Sostenibilitat explica que amb la prova pilot s'estan estudiant totes aquestes reivindicacions.