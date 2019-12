Uns 800 motoristes disfressats de Papa Noel convocats per diferents clubs gironins i per la Creu Roja han circulat a primera hora de la tarda per diferents carrers del centre de Girona. La ruta ha començat al pavelló de Fontajau i ha acabat a la plaça Catalunya. Es tracta d'un acte benèfic, ja que tots els participants en l'acte han aportat una joguina nova sense embolicar, per donar a la Creu Roja Joventut de Girona.