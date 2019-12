Girona engega una campanya per fomentar la tinença responsable d'animals de companyia

L'Ajuntament de Girona ha engegat avui una campanya informativa per fomentar la tinença responsable d'animals de companyia i, alhora, conscienciar la ciutadania de les obligacions que comporta conviure amb animals. La campanya, que s'ha publicat al web i a les xarxes socials municipals, posa èmfasi en les responsabilitats associades a la tinença de gossos i gats, com ara l'obligació d'alimentar-los i cuidar-los, de dedicar-los temps lliure, de fer-se càrrec dels possibles problemes de salut que tinguin o d'haver de complir la normativa de la ciutat associada a la tinença d'animals.

Sota el lema "Un bon amic és per tota la vida. Adopta de forma responsable!", el material informatiu també recorda que els gats o els gossos poden viure entre 10 i 20 anys i que, qui en tingui un, se n'haurà de fer càrrec durant tot aquest temps. En aquest sentit, la campanya també pretén evitar abandonaments, especialment durant les festes de Nadal.

"Tenir un animal de companyia és una decisió molt més important del que a vegades sembla, i del que alguna gent pot pensar. Des del moment que el tenim, és un més de la família i aporta moltes alegries, però també obligacions. En aquesta època de l'any, creiem que és necessari insistir en el missatge que s'ha de prendre aquesta decisió amb responsabilitat, i per això fem aquesta campanya. Estem convençuts que així hi sortirà guanyant sempre tant l'animal com la família que se'l queda", ha explicat el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés.

Les persones que vulguin adoptar un animal de companyia poden conèixer els gats i gossos abandonats del Centre d'Acollida d'Animals de Girona, que esperen poder viure amb una família. La ciutat també compta amb diverses protectores d'animals que gestionen adopcions.

Fa uns dies, set protectores d'animals de Girona i Salt van fer una campanya similar, tot i que anaven més enllà i recomanaven directament "no comprar" sinó "adoptar".