Xiulada de treballadors municipals per recuperar els drets retallats

Les cinc seccions sindicals que tenen representació a l'Ajuntament de Girona, Intersindical-CSC, CCOO, UGT, CSIF i SPL-ME, van fer una xiulada davant de l'edifici consistorial per demanar la recuperació dels drets laborals que tenen retallats des del 2012 i denunciar precarització de treballadors que no són funcionaris. La protesta va aplegar unes 150 persones amb pancartes que deien «Recuperem els nostres drets». Una portaveu sindical, Maite Vallejo, va denunciar que «no es poden refiar ni dels compromisos signats pel mateix ajuntament» perquè, malgrat haver-se compromès a revertir les retallades de fa set anys, ara com ara no ha estat així, i va posar d'exemple els dies d'assumptes propis que tenen encara pendents de recuperar. Entre les demandes també hi ha fer un estudi de riscos psicosocials i revisar la valoració de llocs de treball. També demanen poder tenir un «paper actiu» en la confecció de les bases d'oferta pública per poder reduir la «precarietat laboral» d'alguns treballadors que no són funcionaris.

Els cinc sindicats reclamen que els treballadors que encara no són funcionaris puguin adquirir aquesta categoria. Actualment, l'Ajuntament de Girona té més de 1.200 treballadors, dels quals 1.070 estan en plantilla i la resta, contractats en programes.Els representants han demanat una reunió amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, i esperen que es desencalli la situació amb un "canvi d'actitud" i una voluntat real de negociar. En cas contrari, avisen, continuaran mobilitzats.