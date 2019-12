L'adolescent de 14 anys que havia desaparegut dimarts a Girona ja és a casa. La família havia demanat col·laboració ciutadana per trobar-la. La mare, que va ser qui en va denunciar la desaparició a la policia, va explicar que quan havia tornat a casa, cap a tres quarts de set del matí de dimarts, la seva filla ja no hi era.