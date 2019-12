Educació vol treure P3 de l'escola Balandrau de Girona

El Departament d'Educació té previst eliminar P3 de l'escola Balandrau de Girona de cara al curs vinent. El centre educatiu està situat a la carretera de Taialà, entre Domeny i el pavelló de Fontajau i les classes es fan en barracons. Educació hauria comunicat ahir mateix la decisió a la direcció del centre educatiu i posteriorment es va comunicar en un consell escolar i als delegats de les famílies dels alumnes.

Aquesta informació no va agradar a moltes mares i pares dels alumnes, que veuen ara com els seus fills podrien haver d'acabar canviant de centre o amb els germans separats perquè els petits ja no podran anar amb els grans. No descarten iniciar mobilitzacions en els propers dies per fer visible la seva discrepància.

A més a més, temen que darrere d'aquesta decisió pugui haver-hi la intenció d'anar eliminant cursos progressivament cada any per, finalment, extingir l'escola, tenint en compte que és de barracons. El centre educatiu fa sis anys que està en funcionament i no té mai vacants en la demanda a l'hora de les preinscripcions dels alumnes.