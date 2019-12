Deu investigats per la Policia Nacional arran del tall de l'AP-7 a Salt es neguen a declarar a la comissaria de Girona

Deu investigats per la Policia Nacional arran del tall de l'AP-7 a Salt (Gironès) s'han negat a declarar a la comissaria de Girona. Se'ls investiga a tots per desordres públics, per suposadament haver pres part al bloqueig de l'autopista convocat pel Tsunami Democràtic el 13 de novembre. Agents de la Unitat d'Informació del cos s'han desplaçat expressament des de Barcelona per prendre'ls declaració. Però tots els investigats s'han negat a respondre cap pregunta. L'advocat Benet Salellas, que en defensa vuit, ha dit que aquestes citacions són "absurdes" i les ha qualificades com "l'enèsima operació a mode d'escarment" contra l'independentisme. Ara, la policia enviarà l'atestat al jutjat de guàrdia, que serà qui decidirà què fer amb el cas. Salellas ja ha avançat, de totes maneres, que demostraran com molts dels investigats no van participar al tall de l'AP-7.

Els deu investigats que avui han passat per la comissaria de Girona no són els únics. Arran de l'acció del Tsunami Democràtic, com a mínim, la Policia Nacional també ha citat a declarar quatre persones més aquest dijous: una a Barcelona (en aquest cas, pel bloqueig de la frontera), una a Manresa i dues més a Tarragona.

En el cas dels de Girona, tots estan investigats per desordres públics arran del tall de l'AP-7 a Salt. L'acció, convocada pel Tsunami, va començar el 12 de novembre al vespre (poques hores després que s'acabés el bloqueig al Pertús). La protesta es va allargar fins l'endemà al matí, quan Mossos i Policia Nacional van desallotjar els manifestants de l'autopista i la tensió, aleshores, es va traslladar als carrers del municipi.

Per donar suport als investigats, cap a un centenar de persones s'han concentrat a les portes de la comissaria de la Policia Nacional a Girona. I quan tots deu han entrat, els han aplaudit i els han cridat : "No esteu sols! No esteu sols!".

A vuit dels investigats els assisteixen els advocats Benet Salellas i Mònica Tarradellas. Un altre ha contractat un advocat particular i el desè ha anat fins a comissaria acompanyat d'una advocada d'ofici. A dins, davant els agents de la Unitat d'Investigació del cos –vinguts expressament de Barcelona- tots els investigats s'han negat a declarar.



Citació "absurda"

L'advocat Benet Salellas, a la sortida, ja ha avançat que demostraran amb proves com "molts" dels investigats ni tan sols van participar al tall de l'AP-7. I per als que sí que hi eren, Salellas ha assegurat que l'acusació no s'aguanta per enlloc. "Fins avui, el criteri judicial unànime és que tallar carreteres no són desordres públics si no hi ha persones lesionades o es cometen danys; i aquest no va ser el cas", ha afirmat.

Per a l'advocat, les citacions de la Policia Nacional s'emmarquen dins "l'enèsima operació a mode d'escarment" contra l'independentisme, repetint el mateix patró "de citar moltes persones per donar-li espectacularitat". A més, Benet Salellas també ha criticat que, a banda, els Mossos d'Esquadra també fessin "una investigació paral·lela" del bloqueig de l'AP-7 a Salt (arran de la qual es van fer les detencions a Pineda de Mar i a Arenys).

"Sembla que hi ha una voluntat evident de tots els cossos policials que actuen a Catalunya per penjar-se medalles quan es tracta d'exercir la repressió contra els manifestants pro independència", ha criticat. "No té cap sentit que dos cossos dupliquin la investigació, com tampoc ho té que se'ns faci venir aquí a la comissaria de la Policia Nacional a fer una diligència absolutament absurda, perquè és evident que no declararem", hi ha afegit Salellas.

"És una molèstia i un càstig afegit a les persones que participen a les protestes", ha afirmat l'advocat. Benet Salellas, a més, ha reiterat que la investigació s'ha fet amb "mitjans de poca qualitat i fiabilitat", partint tan sols de les imatges de les càmeres de seguretat de l'AP-7, de les que van gravar els mateixos cossos policials i de les dels mitjans de comunicació.



L'atestat, als jutjats



Ara, la Policia Nacional tancarà l'atestat i l'enviarà al jutjat de guàrdia de Girona, que és qui assumirà el cas i decidirà si tira endavant o no. Benet Salellas ha explicat, però, que si passa això primer, no se sap quants investigats hi haurà (perquè als de Girona també s'hi sumaran els d'altres llocs de Catalunya, que se centralitzaran en una sola causa).

De totes maneres, l'advocat ja ha reiterat que disposen "de proves documentals i videogràfiques" que demostren com molts investigats, durant el tall a l'AP-7, "eren als seus llocs de treball o estudi". "És una operació de càstig contra la ciutadania", ha dit, subratllant que per a ell, aquí no hi ha delicte. "En principi, s'hauria de discutir per la via administrativa i no penal", ha conclòs.