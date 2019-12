El PSC afirma que els veïns pagaran més i rebran menys amb els pressupostos del 2020

El PSC va anunciar ahir el seu vot negatiu als pressupostos del 2020 de l'Ajuntament de Girona perquè els veïns «pagaran més i rebran menys». La portaveu del grup, Sílvia Paneque, va valorar ahir en roda de premsa els comptes acordats entre l'equip de govern (JxCat) i Guanyem, que passaran demà per ple.

La socialista va recordar que els gironins pagaran més perquè, tal com es va aprovar a l'octubre, s'incrementaran els impostos; especialment l'IBI, la taxa d'escombraries i clavegueram. «Els gironins pagaran aproximadament un 6,5% més que anys anteriors», va afirmar Paneque, afegint que l'esforç fiscal de les classes mitjanes serà major.

D'altra banda, la socialista va exposar que els pressupostos del 2020 tenen en compte menys inversions. «Si en anys anteriors teníem una inversió de 100 ? per habitant i any, ara aquesta es redueix fins a la meitat, als 50 ?», va afirmar. Paneque també va recordar que l'any 2010 s'havia arribat als 280 ?. Unes dades que, per a la socialista, són més preocupants tenint en compte que l'equip de govern només executa la meitat de les partides. «En aquests moments hi ha acumulats 20 milions d'euros d'inversions pendents d'executar», va afirmar.

Menys inversions i també menys serveis, va remarcar el PSC. En aquest sentit, Paneque va detallar que si els veïns van rebre de mitjana serveis per valor de 1.200 ?, enguany el pressupost preveu que rebran 900 ?.

Tanmateix, el PSC va valorar positivament l'augment en habitatge. Ara bé, va qüestionar que per aconseguir-ho s'hagin disminuït partides de serveis socials. Va detallar que s'han retallat 110.000 ? destinats a la gent gran, 30.000 ? a Girona Est i 140.000 ? a Salut. Pel que fa a aquesta darrera dada, Paneque va concretar que la disminució prové d'una retallada de la Generalitat que l'Ajuntament no ha volgut assumir.

El PSC també va dir que aquests són els pressupostos «més centralitzats», és a dir, que s'obliden de molts barris en les inversions. Va destacar que no es destina cap euro al carrer Barcelona, a la connexió del centre amb el carrer del Carme o el pont de Vista Alegre i Montilivi.