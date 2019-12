Jornada inclusiva a Sta. Eugènia amb «Nadals per compartir»

El centre d'acollida Oikia de Girona i l'associació Petanca Inclusiva de Santa Eugènia de Ter - Can Gilbert del Pla van celebrar ahir la segona edició de la festa «Nadals per compartir» al centre cívic Can Ninetes i a l'Espai Marfà. L'objectiu principal era teixir sinergies i obrir un espai d'intercanvi intergeneracional i cultural entre els joves del centre i els col·lectius que hi participaven per ajudar a crear xarxes de convivència. Hi va haver tallers de grafits, filferros, entre d'altres. Es va fer un dinar, amb canalons preparats pels joves. Es va acabar amb música, nadales i la presentació d'un videoclip de rap compost pels joves de l'Espai Jove.