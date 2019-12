Girona estudia el funcionament d'un aparell que xucla deixalles i talla herbes

Un aparell que actua com a aspiradora per recollir deixalles de la via pública i que també té mecanismes per tallar les males herbes a les voreres. L'Ajuntament de Girona i responsables de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas van analitzar ahir el funciomament d'una màquina per si poden acabar incorporant-la en el proper contracte del servei de neteja. També hi era present el coordinador d'empreses i grans contractes, Eduard Berloso. La màquina és elèctrica i el sistema per tallar les herbes espontànies evitaria l'ús de productes químics.

La prova d'ahir, a la plaça Catalunya i al passeig General Mendoza, anava enfocada a preveure nous sistemes de recollida per incorporar-los al futur contracte, i així incloure-ho als plecs de la futura licitació.

Actualment, el servei de neteja viària i recollida d'escombraries està en una pròrroga, mentre es redacten les condicions per al nou concurs públic.