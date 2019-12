Salt millorarà la zona esportiva de les Guixeres per la pressió de l'oposició

Els grups de l'oposició de Salt van obligar ahir en el ple municipal l'equip de govern (ERC-JxSalt) a adoptar el compromís de millorar la zona esportiva de les Guixeres. Es tracta dels vestidors compartits entre els usuaris de les pistes de tennis i del camp de futbol que hi ha al costat de l'institut Vallvera.

Segons va denunciar el PSC, en aquestes instal·lacions falla la calefacció i l'aigua calenta, hi ha vidres trencats, manca la neteja, la il·luminació és defectuosa i les dutxes no funcionen correctament. Una opinió compartida també per VOX i IPS-CUP. A més, els socialistes també van exposar que diferents àrbitres de futbol han deixat palès a l'acta del partit el mal estat de les instal·lacions. «Això podria comportar que la Federació establís que no es pot fer servir aquest equipament», va afirmar el portaveu del PSC, Joan Martín.

Davant les queixes, el regidor d'Esports, Jesús Vilaplana, va admetre que «falta manteniment» a la zona esportiva i que ja hi estan «posant solució». Va assegurar que des de divendres ja hi ha aigua calenta als vestidors i que la il·luminació de les pistes de tennis i del camp de futbol s'ha revisat.

Tot i això, el govern es va comprometre a seguir millorant les instal·lacions votant a favor de la moció del PSC. Aquesta contempla que abans d'un mes es redacti un informe, acordat entre el responsable de la infraestructura i els usuaris, que inclogui tots els desperfectes detectats.

Aquest punt també incloïa una calendarització de les actuacions de millora, però el govern va demanar que no es faci aquest calendari, sinó que adoptarien el compromís de dur a terme les accions al llarg dels mesos. Després que es parés cinc minuts el ple per debatra-ho, el PSC va acceptar la modificació. El govern també es va comprometre a establir un servei de consergeria a les instal·lacions de les Guixeres que coordini l'obertura, la vigilància i el manteniment de les instal·lacions.

La moció va ser aprovada per tots els grups del ple menys IPS-CUP, que es va abstenir. La portaveu de la formació, Cris Sibina, va afirmar que estan d'acord en què falta mateniment a les instal·lacions. Ara bé, consideren que les solucions aportades pels socialistes no tenen «fonamentació tècnica» i els «timmings són poc realistes».

Per l'altra banda, VOX va carregar contra ERC-JxSalt preguntant-se «com al govern no li cau la cara de vergonya» pel fet que els «nens no tenen aigua calenta». També van afirmar que si algú es fa mal amb el «vidre trencat del vestidor de les noies» el responsable serà el govern.

Una altra qüestió important del ple va ser l'aprovació per unanimitat de la dissolució del Consorci que gestiona el centre d'arts El Canal, situat al costat de la Coma Cros.



JxSalt, a favor del Trueta a la vila

En el torn de preguntes del ple, el PSC va demanar quin és el posicionament de JxSalt sobre la ubicació del nou Trueta després que el seu grup parlamentari s'hagi decantat per Girona. «Jo li dic ben clar, volem que el Trueta vingui a Salt», va contestar de forma contundent la portaveu de JxSalt, Margaria de Arquer. També va admetre que han parlat amb el grup parlamentari i que amb aquest assumpte no coincideixen. «Lluitarem perquè s'instal·li a Salt», va sentenciar.