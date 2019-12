Quatre anys i mig de presó per al violador reincident de Girona

L'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i 6 mesos de presó el violador reincident jutjat per fer tocaments a una nena de 6 anys a Girona el 20 de setembre del 2017. La sentència conclou que l'acusat, Edwin Enrique Granda, va «assetjar i fustigar» la menor. El condemnen per un delicte d'abús sexual a menor de 13 anys amb agreujant de reincidència.

El tribunal apunta que no ha quedat provat que Edwin Enrique Granda toqués el cul a la menor, com sostenia la fiscalia, però conclou que l'acusat va «assetjar i fustigar» la menor. El processat, segons recull la sentència, no tenia cap relació amb la víctima. Es van trobar cap a les deu del matí del 20 de setembre del 2017 a un parc de Girona, on la nena estava amb la seva àvia i el seu germà.

Ja al parc, l'acusat va començar a parlar amb l'àvia i, després, els va seguir fins a un supermercat situat al carrer Orient. Un cop dins de l'establiment, el processat va aprofitar un moment de distracció de l'àvia per abraçar la menor per darrere. Quan la nena va intentar apartar-lo, l'acusat la va «agafar amb més força» per la zona del «baix ventre i la zona pectoral». Després, «li va aproximar la seva cara amb fruïció fins al punt de contactar directament amb el seu coll i fer-li un petó fugaç». Segons la sentència, l'acusat va deixar anar la nena «tan bon punt va detectar» la presència de l'àvia.

Les càmeres de videovigilància del supermercat van enregistrar l'abús. Al judici, que es va fer a porta tancada, l'acusat es va declarar «innocent» i va assegurar que la nena que apareixia a les imatges era la seva filla. La sentència apunta, però, que entre la víctima i la filla de l'acusat no hi ha «cap indici de semblança».

El tribunal el condemna a 4 anys i 6 mesos de presó com a autor d'un delicte d'abús sexual a menor de 13 anys. També li imposen 6 anys i mig de llibertat vigilada i li prohibeixen que pugui treballar amb menors durant 7 anys i mig. La sala li aplica un agreujant de reincidència perquè l'octubre del 2011 la secció quarta de l'Audiència de Girona ja el va condemnar per violar una noia durant les Fires de Girona del 2009.



De nou a presó

L'acusat va arribar al judici custodiat pels Mossos d'Esquadra perquè està en presó preventiva des de principis de juliol. El jutjat d'instrucció 2 de Girona va ordenar el seu ingrés a presó per agredir sexualment una menor de 13 anys al barri de Santa Eugènia el matí del dia de Sant Joan.

Segons la investigació, l'agressió va tenir lloc cap a les deu del matí quan Granda, que anava amb bicicleta, es va creuar amb la víctima pel carrer i la va començar a seguir. Aleshores, quan la menor va entrar a l'edifici de casa seva, el detingut la va abordar per l'esquena i, tapant-li la boca i amenaçant-la, la va fer pujar al primer pis, on la va violar al replà.