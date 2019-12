Picabaralla a Sarrià entre govern i oposició pel control a Hinojosa

El ple extraordinari de Sarrià de Ter sobre la fàbrica paperera Hinojosa va viure ahir al vespre diversos moments amb picabaralles entre l'equip de govern (ERC) i els grups de l'oposició. A més, l'absència del grup del representant de Ciutadans va provocar diversos empats en les votacions. La convocatòria del ple es va fer arran de la petició dels grups municipals Poble Actiu (PAS) i el PSC i va comptar amb bastant de públic al saló de sessions. Es van debatre deu punts, separats en tres blocs.

El primer empat es va produir en un punt on es demanava el «precinte dels principals focus emissors» de les pudors si l'empresa no complia la normativa amb els mesuraments de les emissions. Tota l'oposició ho veia bé (tot i que JxCat qüestionava com es podria accedir a les instal·lacions) però l'equip de govern apostava per «mesures cautelars» per tenir un ventall d'accions arribat el cas.

L'empresa té previst un pla d'olor que en una primera fase, a l'abril hauria de servir per tancar els tancs de la depuradora i garantir unes mesures provisionals a l'estiu i acabar tot el procés al setembre per complir amb la normativa municipal.Els sis regidors d'Esquerra hi van votar en contra i els tres del PAS, els dos del PSC i el de JxCat hi van votar a favor. El vot de qualitat de l'alcale, Narcís Fajula (ERC) va desfer l'emptat i el punt es va desestimar.

El segon empat es va produir en un punt on es debatia el lliurament de les denúncies per olors i pudors a la Generalitat el 19 de febrer. El text del PAS i el PSC esmentava que s'hi aniria acompanyat de diferents actors implicats, inclosos representants de la Plataforma Prou. L'equip de govern, que fa uns mesos va trencar relacions amb l'entitat, era partidari de «no fer distincions entre veïns» i no deixar especificat clarament que s'aniria a la Generalitat amb la Plataforma. Tota l'oposició va votar a favor del text i el govern local es va abstenir. En aquest cas, el vot del batlle essent una abstenció no decantava el vot i es va aprovar el punt.

La resta de punts de la moció es van debatre i votar conjuntament i es van aprovar per unanimitat. Entre les mesures, hi ha l'aplicació d'una sanció «greu» a l'empresa per l'incompliment de l'ordenança d'olors. De fet, el procés per la infracció ja estava obert i suposarà una multa de 12.000 euros. A més, es va aprovar fer nous mesuraments el 15 de febrer, en aquest cas de sorolls, per comprovar si la fàbrica està per sobre o per sota del límit de 50 decibels. Aquell dia hauria d'haver finalitzat el pla de sorolls. A més es van aprovar altres punts per vigilar i contrlar exhaustivament l'activitat paperera. També la formalització d'un conveni entre l'Agència de Salut Pública i l'Ajuntament per analitzar els problemes derivats dels «components orgànitcs volàtils»

Ciutadans, que té un regidor, no va ser al ple municipal perquè la regidora Mari Pau Garcia va renunciar en el darrer ple i el seu substitut, Enric Porcar, entrarà en el ple ordinari del mes de gener perquè no pot fer-ho en un d'extaordinari, com era el cas d'ahir.