La Mobile Week tornarà a Girona els dies 20 i 21 de febrer de l'any vinent

La ciutat de Girona acollirà la Mobile Week per segon any consecutiu els dies 20 i 21 de febrer del 2020. Les jornades se centraran de nou a oferir un espai obert de reflexió al voltant del desenvolupament tecnològic i digital per estendre al conjunt de la ciutadania el debat sobre la revolució digital. El Centre Cultural La Mercè serà l'escenari principal de les activitats.

La Mobile Week Girona forma part de la Mobile Week Catalunya, una iniciativa conjunta de la Mobile World Capital Barcelona i la Generalitat de la qual formaran part quinze ciutats d'arreu del país. A més a més de Girona, hi participaran Olot, Riudellots de la Selva, Begues, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Sant Pere de Ribas, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Vic, Reus, Mollerussa, la comarca de la Ribera d'Ebre i la zona de l'Alt Pirineu. Properament es donarà a conèixer la informació detallada de la programació de Girona.

A la primera edició hi van participar l'activista Mohamed El Amrani; el viticultor Josep Serra, del Celler La Vinyeta; el director del Patronat de Turisme de Tarragona, Angel Arenas; la cofundadora de Wikiloc Montserrat Jordi; el director del programa de TV3 Què, Qui, Com, Jaume Vilalta, o la directora general de Frit Ravich, Judith Viader, entre d'altres.