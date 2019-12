Campanya de les protectores de Girona i Salt perquè s'adoptin animals

Les protectores d'animals de Girona i Salt han iniciat una campanya, coincidint amb les festes de Nadal, perquè les mascotes no es comprin, sinó que s'adoptin. Hi prenen part l'Associació Girona Animalista, Associació Noaa, Associació Girogats, El cau de la Cendra, Plataforma Animalista, Protectora d'Animals Cap i Cua i Som Amics dels Animals.Cat. Moltes tenen els animals a casa d'acollida, esperant adoptant.

Han distribuït diversos cartells per les xarxes socials on expliquen que "a prop teu hi ha molts gats i gossos que busquen una bona família! ajuda'ls!" i deixen clar que no s'ha de comprar per "no fomentar el negoci de factories d'animals, on són explotats i pateixen maltractament" i clouen indicant que cal que els animals rescatats tinguin "una oportunitat".