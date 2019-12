Diverses associacions de mares i pares d'escoles bressol, de primària i instituts de Salt van organitzar ahir el 4t Mercat de les AMPAs. Entre les paradetes hi havia objectes de segona mà com contes, llibres, roba i joguines. L'objectiu és reutilitzar tot allò que les famílies ja no fan servir i oferir en aquestes dates contes, joguines i roba a bon preu. Els diners recaptats es destinaran a finançar activitats de cada centre i el que sobra s'entregarà a entitats solidàries.