Robar bicicletes d'alta gamma espiant les xarxes socials dels ciclistes

Les aplicacions de mòbil s'han convertit en unes eines útils per aquells que volen robar una bicicleta d'alta gamma. Així ho assegura Lluís Trafach, propietari de la botiga Trafach Bikes, que compta amb una trajectòria de 65 anys a la ciutat de Girona. Assegura que a través de plataformes com Strava, els lladres espien les rutes que fan els ciclistes per saber el punt exacte des d'on surten a fer les seves excursions. «D'aquesta forma saben allà on els ciclistes guarden les seves bicicletes d'alta gamma», afirma Trafach. Una pràctica de la qual la policia també n'està al cas.

Aquest és un mètode que utilitzen per sostreure la «gran quantitat de bicicletes que es roben». Trafach explica que fa un any que des de la botiga han copsat un «increment bestial» de robatoris. Una percepció que també comparteixen des de l'associació Mou-te en bici de Girona. Unes sensacions que no es poden traduir en dades, ja que ni la Policia Municipal ni els Mossos d'Esquadra quantifiquen exactament quantes denúncies per robatoris de bicicletes es posen, sinó que ho comptabilitzen com un robatori de vehicle qualsevol.

El cas més recent a la ciutat de Girona va succeir fa una setmana al barri de Sant Narcís. En una nit van saquejar vint trasters de dos pàrquings del barri i bàsicament van robar bicicletes d'alta gamma.

Trafach afirma que cada setmana entra un client a la seva botiga explicant que li han robat la bicicleta. Alguns també li demanen una còpia de la factura de la compra de la bicicleta per poder-la presentar a l'assegurança. Cal tenir en compte que aquest tipus de mitjà d'alta gamma pot costar entre uns 3.000 i 7.000 euros. L'empresari assegura que, en els 65 anys que té la botiga, mai havia copsat tants robatoris com ara.

Segons li han explicat diferents clients, els lladres els tenen controlats perquè entren només en aquells trasters on hi ha bicicletes «cares». Per exemple, en un garatge comunitari on hi ha desenes de trasters, només entren en aquell on hi ha la bicicleta d'alt valor. I és que fins i tot en l'aplicació Strava, l'usuari a banda de compartir les rutes que fa pot posar el model de bicicleta que té. Molta informació útil per a aquelles persones que tenen la intenció de fer-se amb aquests vehicles.

Coneixedors d'aquesta problemàtica, els Mossos d'Esquadra han obert un cercador on amb el número de registre de la bicicleta es pot comprovar si el cos policial l'ha poguda recuperar i la té al dipòsit. També recomanen buscar-la a pàgines web de compra i venda com Wallapop. El cercador dels Mossos també pretén evitar el comerç il·legal i convida a tothom que compra una bicicleta a comprovar si aquesta ha estat sostreta anteriorment.

Des de l'associació Mou-te en bici també afirmen que han detectat un increment de robatoris. Recorden que des de fa molts de temps demanen a l'Ajuntament de Girona un aparcament de bicicletes vigilat, per exemple amb càmeres, o tancat. Afirmen que un bon lloc seria l'estació de tren i d'autobusos de Girona. «Mai ens han fet cas», afirma Alfons Hosta, de Mou-te en bici.