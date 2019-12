La Pista de Gel a Fira de Girona mantindrà les activitats entre el 21 de desembre i el 7 de gener

La Pista de Gel de la Fira de Girona serà per 14è any seguit una de les activitats destacades de les festes de Nadal de la ciutat. L'organització calcula que prop de 17.000 assistents podrien patinar al Palau de Fires entre el dissabte 21 de desembre i el dimarts 7 de gener.

Com cada any i seguint amb la política de Responsabilitat Social Corporativa de Fira de Girona, aniran a patinar convidats prop de 800 nens i joves d'entre 6 i 16 anys provinents d'una trentena de centres d'acollida amb risc d'exclusió social de Girona i rodalies. Els darrers dos anys hi havien participat entre 400 (2017) i 550 (2018) joves.

La Pista de Gel de Girona és una de les pistes cobertes més grans de Catalunya, amb 800 m2, i el muntatge també comptarà amb un tobogan de 2,5 metres d'altura, 27 metres de llargada i tres carrils per baixar-hi amb trineu. Enguany també s'instal·laran quatre pantalles que retransmetran en directe les imatges dels patinadors.

Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, explica que «la Pista de Gel és una de les activitats estrella del Nadal a la ciutat de Girona i a la demarcació, és un esdeveniment molt esperat i ja tenim algunes reserves des de fa dies». Cunyat també destaca el fet de convidar joves amb risc d'exclusió social. «D'aquesta manera intentem fer la nostra aportació social; hem incrementat la xifra dels darrers dos anys, posem facilitats als centre d'acollida que vulguin participar-hi», afirma la directora de Fira de Girona.