El policia que va perdre una GoPro l'1-O admet que va parlar per telèfon

El policia que va perdre la GoPro a l'escola Verd de Girona durant les càrregues de l'1-O va admetre ahir que va parlar per telèfon durant l'operatiu. Aquest era un dels testimonis que més esperaven que declarés els advocats voluntaris que porten el cas de les càrregues policials de l'1-O a Girona. L'agent, però, va justificar que ho va fer per «saber què estava passant» ja que li era impossible escoltar el contingut de les comunicacions dels agents d'ordre públic de la Policia Nacional.

Un dels advocats voluntaris present a l'interrogatori – que es va fer per videoconferència -, Albert Carreras, va explicar que el policia va deixar clar que en cap cas «va donar o rebre instruccions». L'agent també va destacar que «falten imatges» on es veu una actitud més hostil dels concentrats, i va revelar que la GoPro la va comprar un company amb els seus diners a un centre comercial de Girona.Aquest divendres ha declarat un dels testimonis que més esperaven els advocats voluntaris que porten el cas de les càrregues policials de l'1-O a Girona. Es tracta del policia que va perdre la càmera GoPro durant la intervenció a l'Escola Verd. Durant l'interrogatori, que s'ha fet per videoconferència des d'una comissaria de la Policia Nacional de Saragossa, l'agent ha reconegut que va parlar per telèfon durant les càrregues, tal i com ha quedat reflectit a les imatges que s'han visionat.