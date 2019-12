El vicepresident del Consell Municipal LGTBI plega pel conflicte amb la «lleona trans»

El fins ara vicepresident del Consell Municipal LGTBI de Girona, Jordi Mota, ha presentat la seva dimissió pel conflicte sorgit arran de la lleona trans maquillada que apareixia en una exposició municipal. Diversos col·lectius LGTBI van expressar el seu malestar a l'Ajuntament perquè al seu parer, un lleó «sense la cabellera i maquillat no representa el col·lectiu, que és molt divers» i consideraven que la imatge era «ofensiva» i que ratllava la transfòbia».

Mota, que també preveu renunciar a la presidència de la Comissió Unitària 28 de juny, va demanar al consistori que es retirés aquesta imatge i davant la negativa municipal, es va entrar en un espiral de crítiques i retrets. Motas, finalment, ha decidit deixar el càrrec. Ara la seva plaça s'haurà de cobrir en una reunió extraordinària prevista per al dilluns vinent. La regidora de drets socials, Núria Pi, ha afirmat que respecta la decisió de Mota i està convençuda que es continuaran trobant en la defensa dels drets del col·lectiu i en assolir la igualtat real de tothom». Assegura que comença una etapa al Consell, com a nova regidora, «amb tantes ganes de treballar com sempre».Praec