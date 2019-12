JxCat i Guanyem arriben a un acord pels pressupostos de Girona

L'equip de govern de Girona (JxCat) i el primer partit de l'oposició (Guanyem) han arribat a un acord que permetrà l'aprovació dels pressupostos per l'any 2020. Les dues formacions han estat negociant els darrers dies i ahir van fer públic un acord que ja es feia presumible que també van acordar els impostos i les taxes per l'any vinent.

Els comptes municipals s'enfilaran fins als 123,11 milions d'euros, un 5% més que el d'aquest any. Hi ha increments, sobretot pel que fa a les despeses corrents amb nous contractes i augments de partides de manteniment d'equipaments i de la via pública i en el que es destina al pagament de la plantilla de treballadors municipals.

Des de Guanyem es va explicar que l'equip de govern havia «acceptat els principals projectes del seu grup municipal per lluitar contra l'emergència habitacional i climàtica i impulsar l'educació 360». El cap seu portaveu, Lluc Salellas, es va mostrar mostrat satisfet amb les «millores substancials acceptades per JxCat» després de la negociació i ha subratllat que les aportacions del seu grup introdueixen «un canvi de direcció en àrees que han de ser apostes estratègiques i de futur per a Girona.»

«És evident que no són els pressupostos que nosaltres haguéssim fet, però el govern ha entès que la correlació de forces és la que és, cosa que ens permet estirar-los cap a un model de ciutat socialment més just i respectuós amb el medi ambient», va afegir.

Les negociacions partien de dos acords estratègics previs: l'inici de l'execució d'una proposta que pugui posar fi definitivament als talls a Font de la Pólvora i l'impuls de la moció Girona 2030, que tindrà una partida de 20.000 euros.

Pel que fa a les propostes incloses després de la negociació, la regidora Cristina Andreu va destacar les d'habitatge: la «proposta estrella» de Guanyem d'injectar 500.000 euros, l'habilitació de dos solars buits a Can Gibert, que serviran per crear una cooperativa d'habitatge i una promoció pública d'habitatges de protecció oficia i el compromís del govern d'iniciar a principis d'any l'estudi d'impacte dels habitatges d'ús turístic en el mercat del lloguer.

Sobre Educació, va citar que Educació 360 comptarà amb una partida específica de 25.000 euros o la recuperació de la partida de joventut, xifrada en 60.000 euros. Salellas va relatar detalls en l'ambit de sostenibilitat com ara la creació de l'Oficina Energètica Municipal o la pacificació de dos carrers (a Sant Narcís i Sant Pau, però encara per decidir) i un a l'Eixample, un dissabte de cada mes. El portaveu va afirmar que Salellas, que ha advertit que faran un «seguiment minuciós dels avenços en aquests compromisos» i que hi haurà una eina a la seva pàgina web per comprovar-ne el compliment.

Mentrestant la tinent d'alcaldia d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas (JxCat), va celebrar l'acord i va recordar que ja havia assenyalat feia uns mesos que aquest» seria un mandat de pactes, i és bo que altres forces també ho hagin entès d'aquesta manera». La regidora a més, va dir que les demandes de Guanyem no només «són assumibles», sinó que JxCat també les compartia «perquè donen solucions als reptes com l'habitatge o l'emergència climàtica».

Planas va explicar que l'increment del presssupost es deu en part a l'increment econòmic destina al personal municipal (on per exemple hi ha nous agents de la policia). En total s'hi destinen uns 45,2 milions, uns dos més que l'any passat. Pel que fa a la despesa corrent hi ha un augment de tres milions i arriba fins als 53,5 milions. Hi haurà dos nous contractes per esquivar la lentitud de la burocràcia cada cop que s'hagués de fer una petita intervenció en un equipament municipal. Un serà de 900.000 euros referent al manteniment d'aquests espais i un altre de 600.000 per a les cobertes d'aquests edificis.

També augmenten altres partides ja existents com ara la de neteja viària i tractament de residus. S'hi destinen 360.000 euros més als 17 milions anuals. A més, hi ha aumgents en xarxa de sanejament (on s'hi destinen 151.000 euros més), el manteniment de parcs i jardins (188.000 euros més) o la via pública (250.000 euros més).

Pel que fa a inversions, n'hi ha moltes del «dia a dia», com ara el pla d'asfaltatge, el de d'accessibilitat o el de voreres. També hi ha diners per les obres del Modern, l'enderroc de les naus del carrer de Barcelona que han de possibilitar la construcció del nou institut Ermessenda o la construcció de la nova comissaria de Santa Eugènia a la masia de Can Borrassó.

El pressupost es portarà a debat en un ple extraordinari previst per al 20 de desembre. Planas va indica que estan obert a negociar amb la resta de formacions. El PSC i ERC han assenyalat en les darreres setmanes que anteriors acords amb l'equip de govern per aprovar els pressupostos o les ordenances no s'havien executat, un fet que els conduïa a posar en dubte que ara hi hagués un canvi per als comptes del 2020.