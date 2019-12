Premi per comprar a la campanya de Nadal del comerç

El sorteig de xecs regal i tortells de Reis farcits d'euros són dues de les promocions de la campanya de Nadal que més atrauen els consumidors, segons informen els establiments associats a Girona Centre Eix Comercial. Per aquest motiu, la campanya d'aquest any ha centrat el seu atractiu novament en el sorteig de vals de compra que després es poden bescanviar a qualsevol dels establiments associats, fins i tot per la campanya de rebaixes.

«El xec regal agrada al client perquè són diners que pot gastar en una varietat de botigues important i alhora és també el que més agrada al soci perquè és un regal que retorna al nostre comerç», explica la gerent de l'agrupació, Mònica Bartrina. Per la seva banda, el seu president, Josep Maria Noguer, afirma que el comerç confia «fer la venda» durant els propers quinze dies i preveu un increment de la facturació de l'ordre del 2-3%. La promoció es complementa amb el regal de la carta de Reis, entrades VIP i samarretes del Girona FC i descomptes pel Gran Circ de Nadal.

A banda dels premis, i amb l'objectiu de contribuir a l'ambient nadalenc, els comerciants han distribuït arbres de Nadal decorats a les portes de les botigues de tot l'eix comercial. Així mateix, l'entitat organitzarà el dissabte 21 de desembre una cantada de nadales pels principals carrers comercials, a partir de les cinc de la tarda. Hi participaran les corals Sol i Xent, que cantarà al punt de trobada de la rambla de la Llibertat, el Cor Akan, que ho farà a la plaça Miquel Santaló, la coral Viarany, amb l'actuació a la cantonada de Pare Claret amb Juli Garreta i les Veus de l'Estany, a la plaça de la Independència.