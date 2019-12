Joan Jou seguirà de cap de la Policia Municipal tot i el retorn de Palouzié

L'Ajuntament de Girona ha aclarit finalment com quedarà la jerarquia a la Policia Municipal. L'actual cap, Joan Jou Matamala, en serà el responsable com fins ara. Ahir va prendre possessió del seu nou càrrec i ha passat de ser inspector a intendent, després de fer les proves corresponents.

El nou intendent és el cap de la Policia des de fa uns tres anys, quan el llavors responsable, Josep Palouzié, va marxar a la policia de Palma de Mallorca, on ha estat treballat com a cap d'aquest cos policial. Properament –l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no va precisar quan– l'excap tornarà a Girona. S'incorporarà de nou a les files però no serà el màxim responsable. L'alcaldessa va remarcar que Joan Jou serà el cap, ja que és «potestat del govern» decidir qui ocupa el màxim càrrec.



Experiència molt valorada

Tot i això, va ressaltar que Palouzié «té una experiència i una solvència extraordinàries i ja us asseguro que quan s'incorpori trobarem fórmules i podrem gaudir de la seva experiència i solvència». Tot i que no va avançar quin càrrec ocuparà en el seu retorn, va assegurar en roda de premsa que des de l'Ajuntament no volen «ni prescindirem de la solvència i professionalitat» de l'excap.

Quan Palouzié torni, per tant, conviuran dos intendents a la Policia Municipal de Girona.

El cap de la Policia va presentar ahir el nou model policial per a la ciutat de Girona, el qual busca integrar la ciutadania i aposta per la proximitat. Estarà en ple funcionament el juny.

Joan Jou Matamala va explicar la reorganització del cos i va destacar que les jubilacions avançades que s'han de produir els propers dos anys s'han de veure com a una oportunitat per «rejovenir-se» i implementar el nou sistema «de proximitat integral».



77 efectius a la proximitat

El cos de seguretat haurà patit unes 25 baixes pels efectius que s'han acollit a la jubilació avançada. Però ara mateix, té 16 agents a l'Escola de Policia que el juny s'incorporaran a Girona. Aleshores, la plantilla de la policia passarà de 132 a 148.

La incorporació dels 16 nous agents al mes de juny possibilitarà que de les 148 persones de la plantilla policial se'n destinin 77 a la policia de proximitat i, per tant, es pugui desplegar més àmpliament el sistema.

El nou model policial ja funciona als barris de Sant Narcís i Santa Eugènia. Segons l'alcaldessa, està donant uns «resultats positius». En breu totes les associacions de veïns el coneixeran i ja es posarà en marxa, però quan s'incorporin els nous policies a l'estiu, serà de forma plena.

El sistema passa, com ja va avançar Diari de Girona, per dividir la ciutat en deu sectors. En cada zona, la Policia hi tindrà uns agents fixos que seran de referència. No es tracta d'un model típic de policia de barri, com va destacar ahir el nou intendent, ja que les demandes dels agents de proximitat «seran prioritàries».



La proximitat, l'epicentre

Això comportarà la creació d'una «macrosecció de proximitat» i que totes les antigues seccions de la policia –Unitat canina, motoristes, investigació, entre d'altres– girin al voltant d'aquesta. Per tant, «els requeriments dels agents de proximitat seran prioritaris». L'objectiu final és que tots els policies treballin per la proximitat.

Les associacions de veïns tindran contacte permanent amb els agents de cada sector. Això suposarà un «empodarament de les associacions de veïns i de la gent com a gestor de seguretat». El contacte amb les AV ja s'havia iniciat anteriorment amb grups de WhatsApp on es tenia contacte amb regidors i la policia però ara «volem que un veí quan vegi la policia, el vegi com una solució», va dir el nou intendent.



Resoldre els problemes

Els agents dels sectors es convertiran en aquells que tindran la «capacitat de resoldre els problemes del ciutadà i demanar els recursos de la policia». Però per aconseguir aquesta sinergia, serà necessària, va ressaltar l'intendent, una «molt bona coordinació».

La divisió en 10 sectors de la ciutat de Girona s'ha realitzat en funció dels requeriments que rep la policia i les necessitats i, per tant, no responen als 30 barris. La majoria de serveis que atén la Policia Municipal a Girona són per temes relacionats amb incompliment d'ordenances i seguretat del trànsit. En tot l'any passat van atendre 57.000 trucades. El nou intendent va subratllar que només el 14% dels requeriments versen sobre la seguretat ciutadana i, per tant, el nou model s'encara cap a les demandes dels ciutadans.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas va felicitar el nou intendent i cap de la Policia Municipal. Va assegurar que el model de Joan Jou i del seu equip, que va defensar davant del tribunal que li ha permès accedir a la nova categoria, és el que també vol l'equip de govern. Va remarcar que ambdós tenen clar l'aposta per la policia de proximitat que ha de «combatre les principals preocupacions dels veïns».

Marta Madrenas també va recordar que «la Policia Municipal és un dels serveis més valorats per la ciutadania» però que amb aquest nou impuls, busquen que encara ho sigui més. Finalment, va afegir que el nou model policial pot convertir-se en un model de referència per a policies catalanes, ja que ho han manifestat persones del sector.