CaixaBank i els comerciants fan una campanya en favor de Lluito per Tu

Tret de sortida de la campanya «Nadal Solidari» que s'allargarà fins al 5 de gener de 2020 i que consisteix a destinar un euro per cada 30 euros de compra realitzada amb targetes als establiments associats a Girona Centre Eix Comercial. La campanya anirà a càrrec de Caixabank i l'associació de comerciants Girona Centre Eix Comercial.

Els diners recaptats es destinaran a l'Associació Lluito per Tu per donar suport al seu projecte d'equinoteràpia (teràpia assistida amb cavalls, TAC) per a infants amb lesions cerebrals. Aquestes teràpies permeten millores notables en la qualitat de vida d'aquests nens, tant en el marc físic i psicomotriu (els ajuda a millorar l'equilibri, reduir l'espasticitat i enfortir la musculatura) com en el psicològic, ja que augmenta la seva autoestima i millora el control de les seves emocions. El director d'àrea de negoci de CaixaBank a la ciutat, David Vilanova, va destacar el compromís de CaixaBank amb el territori a través d'iniciatives com la campanya «Nadal Solidari». El president de l'associació de comerciants, Josep Maria Noguer, va assegurar que la campanya és una manera de mostrar el suport dels comerços a les entitats socials, i ha posat de relleu la bona acceptació que tenen aquest tipus de campanyes solidàries entre els comerços.