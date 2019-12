Aquest és el nou nom que Girona posarà a 9 espais de la ciutat

La Comissió del Nomenclàtor de l'ajuntament de Girona ha acordat batejar amb noves denominacions nou espais de la ciutat. Entre els noms escollits hi ha els de quatre dones i dos homes, a més de tres denominacions genèriques o d'espais coneguts com a tal popularment. Els espais estan repartits entre vuit barris de la ciutat: Pont Major-Pedret-Sant Ponç, Sant Narcís, Barri Vell, Fontajau, Figuerola-Bonastruc, Domeny-Taialà, Santa Eugènia i Pla de Palau-Sant Pau.

El pont de l'Aurora

Un dels llocs als quals s'ha donat nom en la reunió d'avui ha estat el nou pont sobre el riu Ter, que passarà a dir-se pont de l'Aurora, tal com havien sol·licitat des de l'Associació de Veïns de Pont Major en record a la fàbrica de paper que hi havia a la zona de Pedret.

Parc Central de Rafael Masó i Valentí

A proposta del Patronat de la Fundació Rafael Masó, el parc Central es rebatejarà com a parc Central de Rafael Masó i Valentí, per tal de preservar el nom de l'arquitecte, qui ja tenia un carrer a la mateixa zona però que va quedar inhabilitat amb la nova urbanització del parc.

Jardins de Modest Prats i Domingo

Els jardins de la travessia del Portal Nou portaran el nom del filòleg i teòleg Modest Prats i Domingo

Jardins de Rosa Bonillo

L'espai lliure entre l'avinguda de França i el carrer de la Font de l'Abat, que incorporarà el nom de la sindicalista i infermera Rosa Bonillo

Plaça d'Adelina Cortina Benajas

L'espai lliure entre els carrers de Bonastruc de Porta i del Riu Güell, on hi ha uns jocs infantils, que passarà dir-se plaça de la mestra Adelina Cortina Benajas

Passeig de Francina Boris i Codina

Un dels passejos centrals del sector del Pla de Baix de Domeny, que s'anomenarà passeig de Francina Boris i Codina, locutora i periodista gironina, antiga col·laboradora de Diari de Girona.

Plaça Teresa Borín

Una plaça sense nom entre els carrers de l'Illa de Formentera, el carrer de Ramon Llull i el carrer de l'Illa de la Gomera, on hi ha instal·lat un parc saludable, que s'ha batejat com a plaça de Teresa Borín, activista, sindicalista i feminista gironina

Jardí de la Pau

L'espai lliure urbanitzat davant de la Biblioteca Carles Rahola, que passarà a dir-se jardí de la Pau.

A més, també s'ha aprovat reconèixer la denominació de "pont del Dimoni", i incorporar-la al nomenclàtor municipal, per referir-se al pont reconstruït sobre el riu Güell que uneix els barris de Sant Narcís i de Santa Eugènia.

El regidor de Sostenibilitat i Participació de l'Ajuntament de Girona , i responsable de la Comissió del Nomenclàtor, Martí Terés ha explicat que "les decisions que avui s'han adoptat s'han pres de forma consensuada per recollir les diferents sensibilitats que formen part de la ciutat amb l'objectiu de poder reconèixer tant a determinades persones com a certs fets singulars del municipi que mereixen tenir un lloc en els carrers, places i ponts de la nostra ciutat". Els noms proposats recullen les peticions de diferents grups municipals de l'Ajuntament i entitats de la ciutat. Ara aquestes propostes s'hauran de debatre en el Ple municipal per tal que es puguin ratificar.