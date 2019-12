A un pas de licitar les obres de l'escola El Gegant del Rec de Salt

El conte de mai acabar, així es podria resumir la història de l'escola El Gegant del Rec de Salt. Fa quinze anys que les classes en aquest centre escolar s'imparteixen dins de barracons. Entre aquests anys hi ha hagut moltes promeses per part de l'administració pública sobre la imminent construcció del nou centre, però passen els mesos i encara no s'ha posat cap totxo. Tanmateix sembla que ara el procés ha agafat embranzida i que queda poc perquè es treguin a licitació les obres de construcció.

El projecte ha arribat al Departament d'Educació de la Generalitat, després de diverses rectificacions que s'han fet durant aquest 2019. Ara només falta que els tècnics facin l'última repassada. «Un cop acabat aquest procés, anirem directes a licitació», afirma el director territorial d'Educació a Girona, Martí Fonalleras.

Preguntat sobre si l'anunci de l'administració ara va de debò, afirma que «en el moment que ja hi hagi la licitació, l'administració té el compromís i no pot tirar-se enrere». Reconeix que «aquest procés ha estat llarg, és cert, més del normal, però crec que ja hem arribat on calia per avançar». «No permetré que s'ajorni més el projecte», afegeix Fonalleras.

Un dels aspectes que ha fet allargar més el procés és que el projecte presentat a principis d'any sobrepassava el cost pressupostat i es va haver de revisar per ajustar-lo al preu. Un cop superada aquesta part, el projecte va haver-se de modificar un parell de cops més per diferents qüestions que no han concretat.

L'escola El Gegant del Rec es troba a darrere del CAP de Salt i molt a prop del camp de futbol i del pavelló municipal. El centre està format per una part que ja està edificada i que acull els cursos infantils, i per un gran nombre de barracons on s'imparteix primària. L'objectiu és eliminar aquests blocs i construir el nou edifici al solar que hi ha al costat del CAP.



Un projecte molt reivindicat

L'escola va néixer al setembre de l'any 2004 i des de llavors els pares i docents lluiten per tenir una escola de totxos i no de barracons. Fins i tot, el 2013, les famílies, cansades d'esperar la construcció del centre promès, van intentar tirar endavant un projecte d'autoconstrucció. En concret, els integrants de l'AMPA van decidir implicar-se personalment i posar les cartes sobre la taula. L'associació volia construir una escola ecològica amb materials sostenibles i que la seva construcció es portés a terme a través d'un projecte solidari que donés feina a mares i pares en atur del mateix centre i d'altres persones aturades de Salt.

Aquesta proposta es va anar treballant durant dos anys per part dels pares i mares, arquitectes i tècnics de la Universitat de Girona (UdG). Però el projecte va ser desestimat pel Departament d'Educació perquè tenia un cost superior al pressupostat. El 2015, la Generalitat es va comprometre a construir l'any 2016 la nova escola. Uns terminis que no es van complir.

Finalment, el Govern català va decidir a finals del 2016 desencallar la situació. A través de l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat, el desembre del 2016 es va treure a licitació la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d'obra del nou edifici, que es va adjudicar a principis de juny del 2017 a la unió temporal d'empreses (UTE) formada pels despatxos d'Espinet-Ubach Arquitectes Associats i SIO2 Arch per un import de 220.000 euros sense IVA. Pocs dies després, el Consell de Govern va aprovar la inversió de 4,1 milions d'euros per executar les obres un cop hi hagués el projecte realitzat. Aquest ha tardat més de dos anys i ara sembla que ja s'ha finalitzat.



El paper de l'Ajuntament

Tot i que la competència la té el Departament d'Educació de la Generalitat, des de l'Ajuntament de Salt asseguren que han estat darrere del projecte, «pressionant» perquè s'«agilitzessin els tràmits». El regidor d'Educació, Fermí Cunill, explica que s'han reunit diferents cops amb el Departament per saber com estava la qüestió.

Cunill confia que la promesa d'Educació d'enguany «es complirà» perquè el projecte ja està a la recta final. «No estem parlant d'una cosa que s'ha de fer de nou, sinó que ja estem al final de la redacció del projecte», explica. «Ja està tot en marxa, només queda acabar de perfilar quatre aspectes».

El principal partit de l'oposició, el PSC, considera que el retard en la construcció de l'escola El Gegant del Rec denota un «menyspreu» de la Generalitat cap a Salt. El portaveu socialista, Joan Martín, recorda que el Departament va dir que l'institut de Vilablareix i l'escola de Salt eren les seves prioritats. «El primer ja s'està construint i nosaltres seguim esperant», afirma Martín. «Davant d'això tens la sensació que tot són bones paraules però al final veus que hi ha un deixar passar de la Generalitat cap a Salt», afegeix. Martín considera que la pressió que ha fet l'Ajuntament «és molt poca, s'ha de pressionar més, portem molts anys així», conclou.