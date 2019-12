Baralla amb ganivets a ple dia a Sta. Eugènia

Migdia de dissabte mogut al carrer Montseny del barri de Santa Eugènia amb una baralla entre dos individus al mig del carrer que va acabar amb les dues persones ferides per un ganivet i, almenys, un detingut. Els fets van iniciar-se a l'interior d'un bar d'aquest carrer cap a la una del migdia. Les dues persones, que segons alguns testimonis anaven molt begudes i, possiblement estaven sota els efectes d'algun tipus de droga, estaven discutint acaloradament i la responsable de l'establiment va acabar fent-los fora del local. Segons fonts presencials, les dues persones es coneixien prèviament.

A l'exterior, la discussió va pujar de to i un dels individus va treure un ganivet que portava amagat. Segons els testimonis, l'arma blanca era de grans dimensions. Aquesta persona no va treure l'arma només per amenaçar o esporuguir el seu contrincant sinó que la va començar a brandar en direcció a l'altre individu mentre els dos continuaven cridant. La baralla es va desplaçar a l'encreuament entre els carrers Montseny i Orient.

La situació va provocar que moltes persones sortissin del balcó, o directament al carrer. Finalment, els moviments amb el ganivet van acabar tocant l'altra persona. Aquesta, però, va poder respondre i li va prendre l'arma. I tampoc en va fer prou. Amb el ganivet va intentar tallar el seu atacant i li va acabar tocant a la mà. En concret, li va fer un tall profund en un dit.

Tot plegat, mentre ja s'havia avisat la policia i els serveis mèdics. Al lloc dels fets s'hi van apropar almenys dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i diferents dotacions de la Policia Municipal de Girona, que van poder comprovar com un dels joves és ja conegut perquè té antecedents i ha intervingut en altres fets que han requirit la presència policial.

Els sanitaris van haver d'intervenir per aturar la sang als dos implicats en la baralla i un dels dos, com a mínim, va acabar detingut. Seria el primer que va treure l'arma.

Aquesta baralla amb arma blanca a ple dies es produeix en menys de 48 hores després d'una tensa reunió de seguretat al barri amb presència de veïns, representants municipals, de la Generalitat, policies municipals i Mossos d'Esquadra. Allà molts residents van explicar que tenen por i la policia va explicar que han reforçat la presència a la zona amb patrulles de proximitat.