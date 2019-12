Programació de Nadal farcida de propostes populars i familiars a Girona

L'Ajuntament de Girona, conjuntament amb diverses entitats de la ciutat, oferirà aquest Nadal una programació formada per més de 270 activitats, principalment de tipus cultural, popular i familiar. L'inici simbòlic de la programació es va fer divendres passat, dia 29 de novembre, amb l'encesa de llums de Nadal i finalitzarà amb la tradicional Pedalada de Reis el diumenge 12 de de gener del 2020.

Un any més, els tions i els patges als barris, les hores del conte de les biblioteques o els tallers infantils –entre els quals cal destacar els de Girona Museus- seran de les activitats més destacades i seguides pels nens i nenes de la ciutat. Com sempre, però, l'activitat més multitudinària es preveu que sigui la cavalcada de Reis, que enguany cau en diumenge i que, per aquest motiu, allargarà el seu recorregut passant per un tram del carrer d'Emili Grahit com ha fet en altres ocasions.

La música serà també la protagonista d'aquest mes de desembre amb diverses cantades de nadales ofertes per corals gironines, amb més de deu actuacions infantils a diferents barris de la ciutat; amb una nova edició de la Girona Christmas Swing i amb concerts especials de Nadal tant a l'Auditori de Girona com en altres espais de la ciutat, com La Mercè, l'Auditori Josep Irla o la Casa de Cultura. El punt culminant de la programació musical serà el concert de Cap d'Any, amb la formació La Tropical, que oferirà el seu espectacle el dia 31 de desembre després de les campanades a la plaça de Sant Domènec.

Com cada Nadal, no poden faltar a la programació d'activitats les representacions d'Els Pastorets de Girona, oferts pel Grup Proscenium i que es podran veure al Teatre Municipal del 25 al 29 de desembre i els dies 1 i 4 de gener, i els Pastorets de Sant Narcís, una obra organitzada per Fa com 9 Teatre i que es podrà veure al Centre Cívic Sant Narcís els dies 15, 21 i 22 de desembre. El Gran Circ de Nadal de Girona, que enguany porta al Pavelló Municipal Girona-Fontajau l'espectacle "FantAsia", serà una altra de les grans atraccions de les festes nadalenques de la ciutat.

L'esport també tindrà un paper rellevant en l'edició d'enguany de les activitats nadalenques amb la 15a Cursa de Sant Silvestre i la 10a Mini Sant Silvestre, el 31 de desembre a partir de les 18 h; la 13a Marató per La Marató de TV3, el diumenge 15 de desembre; el Lleuresport o la pista i el tobogan de gel del Palau de Fires.

També es portaran a terme iniciatives de dinamització comercial, com el Regala i Tasta Girona, que tindrà lloc el dissabte 14 de desembre, d'11 a 22, al carrer del Migdia; les esperades quines que es faran a diferents barris de la ciutat, o la 36a Exposicions de Pessebres completaran la programació d'aquestes festes nadalenques. Cal destacar també que l'entrada de l'Ajuntament de Girona s'engalanarà aquest Nadal amb el tradicional pessebre produït per l'Associació de Pessebristes, que es podrà veure des de demà fins al dia 5 de gener, i amb l'exposició dels fanalets guanyadors del concurs "Fem un fanalet per anar a esperar els Reis", que es podrà veure del 20 de desembre al 7 de gener.

Per quart any consecutiu el llibret amb la programació de Nadal inclou dibuixos elaborats per alumnes de 3r de Primària de l'escola FEDAC Sant Narcís, que van participar del recurs educatiu "Desmuntant el llibret de Nadal", que ofereix l'Ajuntament de Girona.

Enguany també es pot participar al concurs d'Instagram de fotos de Nadal amb l'etiqueta #viulallum des d'avui fins al dia 7 de gener.