Guanyem Girona proposa la creació de l'Oficina Energètica Municipal

Guanyem Girona presentarà una moció al proper ple de l'Ajuntament de Girona i inclourà la creació de l'Oficina Energètica Municipal en la negociació dels pressupostos de 2020. La regidora Laia Pèlach ha apuntat que cal una aposta "decidida cap a la transició energètica per afrontar els reptes ambientals i socials que se'n deriven".

Pèlach ha assegurat que l'encariment del preu de l'electricitat i el gas són responsables de l'empitjorament de la qualitat de vida de moltes veïnes i veïns i que la pobresa energètica és "una de les principals xacres que pateixen les llars gironines". D'altra banda, la regidora ha definit l'oficina energètica com "una peça clau en el futur d'una Girona més verda i que treballarà en la direcció marcada per la declaració d'emergència climàtica de l'Ajuntament".

Per a Guanyem la futura Oficina Energètica Municipal hauria d'informar a la ciutadania, a les empreses i a les organitzacions, assessorar en la millorar de l'eficiència energètica municipal, donar suport i denunciar situacions de vulneració dels drets energètics o desenvolupar campanyes de sensibilització en matèria energètica. La proposta de Guanyem també recull com a funció per a la futura oficina municipal el seguiment de les polítiques energètiques europees així com la detecció de subvencions en la matèria.

La formació municipalista ha insistit en la "necessària transversalitat del nou equipament" ja que asseguren que a hores d'ara moltes àrees municipals treballen temes energètics sense coordinació. "L'oficina permetria posar en comú la feina feta i establir pautes perquè tot l'aparell municipal es converteixi en un motor de transformació energètica", ha afegit la regidora.

Pèlach ha anunciat també que han posat sobre la taula de negociació dels pressupostos l'Oficina Energètica Municipal perquè als comptes del 2020 ja s'hi assigni una partida. D'entre els requeriments que ha demanat Guanyem hi figura la concessió d'un espai municipal perquè l'equip que passi a formar-ne part pugui desenvolupar la seva activitat. "Tot i que la funció d'acompanyament és imprescindible, vigilarem perquè el nou servei no es converteixi en una simple bústia de reclamacions.

La nova oficina ha de ser la porta principal per a tot tipus de projectes innovadors que ens acostin cap a una Girona amb una relació amb l'energia més democràtica, justa i eficient", ha afegit la regidora. Pèlach també ha apuntat que "és necessari treballar per avançar cap als nous models energètics que permetin trencar amb l'oligopoli actual".



250.000€ en Sostenibilitat

Guanyem també ha anunciat que en la negociació de pressupostos ha exigit un augment de la inversió del PACES (Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible) per valor de 100.000€ i que posteriorment se n'hi afegirien 150.000€ a través de les inversions financerament sostenibles. "L'increment de la partida en sostenibilitat ha de ser substancial perquè és una inversió inajornable de futur", ha afegit Pèlach que ha anunciat també que també estan intentant introduir clàusules verdes a la resta dels comptes.