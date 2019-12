Girona elabora un nou protocol d'actuació davant d'agressions sexistes en espais d'oci

L'Ajuntament de Girona ha elaborat un nou protocol d'actuació davant d'agressions sexistes en espais d'oci de Girona amb l'objectiu principal de donar resposta a comportaments masclistes i detectar i evitar assetjaments o agressions sexuals en entorns d'oci. L'equip de govern municipal portarà el document al debat del Ple municipal ordinari del mes de desembre, que es farà dilluns vinent, amb l'objectiu d'aprovar-lo i que entri en vigor al més aviat possible.

El nou protocol és el resultat d'un treball que es va iniciar el 2016 amb la campanya contra les agressions sexistes "No és no" a les Fires de Sant Narcís. Posteriorment s'ha anat aplicant cada any als espais d'oci de la festa major de la ciutat i s'ha ampliat a altres esdeveniments. Darrerament l'han utilitzat la Universitat de Girona i l'entitat MIFAS per als actes en espais d'oci que han organitzat.

Precisament, una de les principals novetats d'aquest nou text és que està pensat per ser utilitzat per qualsevol esdeveniment públic o privat que s'organitzi a la ciutat i té la voluntat d'esdevenir un referent en el sector de l'oci al municipi. "La implementació de polítiques preventives contra la violència masclista, especialment en els espais d'oci de la ciutat, és una de les nostres prioritats com a govern en l'àmbit de la igualtat de gènere i de la sensibilització al voltant de la importància de la detecció de qualsevol actitud que pugui originar un assetjament o una agressió sexual", ha remarcat la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament, Núria Pi.

El text es divideix en dos grans eixos: la part preventiva i la part d'intervenció. La prevenció es farà a través de formació (per exemple, dels gestors de les barraques de Fires, dels conductors i les conductores dels busos nocturns, etc.) i de sensibilització (per exemple, amb equipaments com el "Punt lila" o amb mitjans de difusió en els mateixos espais d'oci).

Pel que fa a la part d'intervenció, cal remarcar la introducció del model del "Punt lila" per gestionar les possibles agressions sexistes en les Fires de Sant Narcís del 2018 i, sobretot, s'ha de subratllar el model mixt amb què es coordina: format per professionals de la psicologia i joves voluntàries d'entitats feministes. Precisament la coordinació entre professionals (psicòlegs i psicòlogues, voluntariat, cossos policials, serveis de seguretat privada i serveis d'emergències) és clau en la part de preparació i execució de les possibles intervencions, a més de l'avaluació posterior.

El protocol que anirà a Ple dilluns es fruit del consens entre els diferents serveis municipals implicats i diverses entitats a les quals es va consultar en diferents sessions del Consell Municipal d'Igualtat de Gènere.