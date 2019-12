Girona afirma que ha intensificat la recollida de fulles caigudes dels arbres

L'Ajuntament de Girona, a través de Girona+neta, assegura que ha augmentat en les darreres setmanes la neteja viària de la ciutat a causa de l'augment de la caiguda de fulles a la via pública. Aquest és un procés habitual cada tardor, ja que és l'època de l'any en què es dóna aquesta situació de forma més intensa, però que a partir d'avui s'intensificarà a causa de la gran quantitat de fulles caigudes arran del temporal de llevant. En mols punts s'han generat bucòliques imatges però al mateix temps, un perill per possibles relliscades.

El consistori exposa que l'operatiu va començar al voltant del 15 de novembre i es preveu que s'estengui fins a finals de desembre, que és la temporada de caiguda de fulles. L'augment de les tasques consisteix en un servei de reforç en la neteja viària a les tardes en les zones i els carrers en què s'ha detectat més afectació. Aquests treballs extraordinaris complementen les rutes ordinàries del matí.

El regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés, ha recordat que "des de l'Ajuntament es treballa cada any amb previsió i planificació per evitar la concentració excessiva de fulles a la via pública, però la ciutadania ha de ser conscient que estem a la tardor i que som una ciutat on, per sort, hi ha nombrosos arbres i és normal que hi hagi més fulles al carrer durant aquestes setmanes".

Amb els equips d'escombrada mixta i mecanitzada que surten al carrer en aquesta època es recullen aproximadament 70 m3/ dia de fulles. Segons les últimes dades publicades sobre l'arbrat públic de la ciutat (2018), Girona compta amb 36.283 exemplars d'arbre