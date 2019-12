El veí de Girona Àngel Trull celebra avui els cent anys. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, l'ha visitat aquest matí al seu domicili del barri de Montilivi, on celebrarà l'aniversari acompanyat de la seva família, per felicitar-lo en nom de la ciutat i del consistori. La regidora li ha lliurat, com a obsequis, un ram de flors i una carta de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.