Guanyem recorda que perquè funcioni la participació «te l'has de creure»

El grup municipal Guanyem Girona considera que la xifra de persones que van votar als pressupostos participats (5,25%, que són 4.380 persones) és «irrisòria». El regidor Pere Albertí apunta que aquesta «participació tan minsa a més va acompanyada de casos estrambòtics que deslegitimen el sistema». El mateix equip de govern ha admès que els resultats no són satisfactoris i ha anunciat la reformulació el procés.

Des de Guanyem, lamenten per exemple que hi ha barris on «el cost total de tots els projectes que s'havien d'escollir equival al total assignat pel barri» i per tant votar perdia sentit perquè s'acabaran fent tots. També que hi ha casos on uns «pocs grapats de vots decanten el destí de desenes de milers d'euros». Albertí deixa clar que «la participació, perquè funcioni, te l'has de creure» i apunta que «intentar donar a la ciutadania la sensació que decideix alguna cosa quan no és així i fer-ne un espectacle mediàtic és injust amb als veïns».