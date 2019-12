Una dona s'enfronta a quatre anys de presó per adquirir cotxes sense pagar-los

Una dona i el cap de vendes d'un concessionari de Girona s'enfronten a quatre anys de presó per adquirir presumptament cinc cotxes sense pagar-los. La fiscalia considera el segon acusat com a coautor necessari d'un delicte continuat d'estafa agreujada per permetre-li l'adquisició fraudulenta de fins a cinc vehicles (quatre Audis i un Volkswagen) entre el 2004 i el 2011.

Segons relaten els escrits d'acusació, el modus operandi de l'acusada es construïa a partir de l'ús «fraudulent» d'un sistema de finançament flexible, que permetia pagar quotes fixes durant tres anys i un cop realitzat el primer pagament es podia rescindir el contracte o bé pagar la resta i adquirir el vehicle. D'aquesta manera l'acusada aprofitava els 37 mesos de quotes per quedar-se amb un vehicle mentre en buscava de nous i els finançava de forma irregular.

L'any 2004, «moguda per la voluntat d'obtenir un benefici patrimonial i en connivència amb el cap de vendes del concessionari», l'acusada va fer el pagament de les primeres quotes i va apoderar-se del vehicle quedant a deure més de 15.000 euros. Aquest pagament el va efectuar en lloc seu el cap de vendes. Aquest va ser l'únic abonament fet per l'acusada, segons sosté la fiscalia. Per tal d'adquirir el segon vehicle, un Audi Q7, va utilitzar de quota d'entrada un vehicle propi (que també era un Audi) i va quedar a deure més de 24.000 euros. Amb el mateix modus operandi, d0s anys després va utilitzar de quota d'entrada el Volkswagen per adquirir un Audi A3, i se'l va quedar devent més de 17.000 euros. Posteriorment i «sempre amb el suport» del cap de vendes, va intentar fer-se amb un Audi Allroad utilitzant de quota d'entrada el segon vehicle sostret (Audi Q7) «que no era de la seva propietat perquè no va satisfer els més de 24.000 euros que li faltaven per pagar». L'últim vehicle, un altre model d'un Audi A3, el va obtenir el 2011 i utilitzant l'altre Audi A3 com a pagament d'entrada i «se'n va apoderar retallant preu i deixant-lo per 17.000 euros».

Els escrits d'acusació conclouen que l'acusada va deixar impagats 24.000 euros de l'Audi Q7 i 17.000 euros d'un Audi A3.

A més, «el coacusat va facilitar les operacions en imputar pagaments fets per tercers a les quotes inicials d'adquisició dels vehicles adquirits fraudulentament per l'acusada ocultant el delicte a l'empresa per la qual treballava».

La fiscalia els demana la privació de llibertat durant quatre anys, el pagament d'una multa de 7.500? i una indemnització al concessionari afectat de més de 56.000 euros pels danys ocasionats.

El judici tindrà lloc avui a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona.